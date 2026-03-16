VĐV Ethiopia suýt phá kỷ lục thế giới nữ ngay lần đầu chạy marathon

Tây Ban NhaFotyen Tesfay đạt thành tích nhanh thứ hai lịch sử marathon nữ ngay lần đầu chạy cự ly 42,195 km tại Barcelona Marathon 2026.

Tesfay bước vào cuộc đua với mục tiêu xô đổ kỷ lục marathon nữ thế giới 2 giờ 9 phút 56 giây do VĐV Kenya Ruth Chepngetich lập tại Chicago Marathon 2024.

VĐV Ethiopia chạy cùng hai pacer nam, hoàn thành 10 km đầu tiên sau 31 phút 5 giây và chạy nửa chặng với thời gian 1 giờ 5 phút 05 giây. Cô tiếp tục duy trì tốc độ ổn định, cán mốc 30 km sau 1 giờ 32 phút.

Tesfay vẫn duy trì tốc độ cao ở giai đoạn cuối và vượt mốc 40 km với thời gian 2 giờ 3 phút 31 giây. Tuy nhiên, điều kiện gió mạnh khiến cô khó giữ nhịp độ cần thiết để phá kỷ lục trước khi về đích.

Fotyen Tesfay phá kỷ lục giải tại Barcelona Marathon 2026 ngày 15/3. Ảnh: EFE

Tesfay về nhất Barcelona Marathon 2026 với 2 giờ 10 phút 53 giây. Đây là thành tích tốt nhất của một VĐV nữ trong lần đầu chạy marathon và là thành tích nhanh thứ hai lịch sử marathon nữ. Tesfay, nhờ đó, phá kỷ lục quốc gia Ethiopia cũng như kỷ lục giải.

"Hôm nay thật tuyệt vời. Kết quả này vượt ngoài kỳ vọng của tôi, nhưng đó là điều rất tốt", VĐV 28 tuổi hài lòng dù không phá kỷ lục thế giới.

Trước khi thử sức với marathon, Tesfay vốn nổi tiếng ở các cự ly ngắn hơn. Cô hiện là VĐV nữ có thành tích half marathon nhanh thứ ba lịch sử, đồng thời từng xếp thứ bảy nội dung 10.000 m tại Olympic Paris 2024 và đứng thứ tám tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025.

Tại Barcelona Marathon 2026, Tesfay thắng áp đảo khi về đích sớm gần 8 phút so với người xếp thứ hai là VĐV Kenya Joan Jepkosgei Kiplimo (2 giờ 18 phút 42 giây). Đồng hương của cô, Zeineba Yimer, đứng thứ ba với thời gian 2 giờ 18 phút 49 giây.

Ở nội dung nam, VĐV Uganda Stephen Kissa Chelangat nước rút hoàn hảo để cán đích đầu tiên với 2 giờ 4 phút 57 giây. Anh tách nhóm cùng VĐV Kenya Patrick Mosin trước khi tăng tốc tại một trạm tiếp nước khi còn khoảng 2 km, bỏ xa đối thủ để cán đích đầu tiên. Mosin về nhì với 2 giờ 5 phút 1 giây, còn đồng hương Jonathan Samanayo Korir xếp thứ ba với 2 giờ 5 phút 29 giây.

Hồng Duy