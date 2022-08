VĐV cuối cùng về đích tại VnExpress Marathon Nha Trang

03h05 Nha Trang mát mẻ lúc sáng sớm

Thời tiết ngày race "chiều lòng" runner khi nhiệt độ lúc 3h sáng khoảng 26 độ C, gió biển thổi liên tục khiến cảm nhận thực tế mát mẻ hơn nhiều. Nhiệt độ dự báo sẽ tiếp tục giảm còn 24 độ C vào lúc 4h30 trước khi tăng lúc mặt trời lên. Bình minh trên phố biển vào khoảng 5h30 sáng. Nhiệt độ trước lúc đóng đường chạy sẽ vào khoảng 30 độ C. Đây là điều kiện thi đấu lý tưởng cho các vận động viên muốn xác lập kỷ lục cá nhân.

Ba nữ runner check-in trước khi thi đấu. Ảnh: Giang Huy

Trước giải, những pacer và runner có dịp chạy thử cung đường nhận xét Nha Trang có thời tiết dịu mát so với hai giải gần nhất ở Quy Nhơn và Hạ Long. Không những thời tiết ủng hộ, cảnh quan và cung đường chạy cũng sẽ tạo rất nhiều cảm hứng cho runner.

Sải bước trên các tuyến phố, runner sẽ được tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp của Nha Trang có thể kể đến như khoảnh khắc bình minh từ từ hiện lên giữa biển, đón nắng xuyên qua những rặng dừa và phi lao. Tiếng nhạc, điệu múa từ những nhóm người tập thể dục buổi sáng sớm hay sự ồn ào của những làng chài, chợ cá khi thu về những mẻ đầu ngày cũng sẽ khiến người tham gia ấn tượng.