VĐV Canada hoàn thành giải ultra marathon thứ 400

MỹTrishul Cherns, 68 tuổi, bắt đầu chạy ultra marathon từ năm 1978 và vừa cán mốc đặc biệt tại giải NYC Trail Mix 50K diễn ra ở Staten Island, New York.

Trishul Cherns giơ tờ giấy với số 400, ám chỉ hoàn thành giải ultra marathon thứ 400 trong sự nghiệp, tại giải NYC Trail Mix 50K. Ảnh: Dann LG

Khi Cherns thông báo trên Facebook rằng ông đã chính thức hoàn thành cuộc đua ultra thứ 400 trong sự nghiệp, con số này khiến ngay cả những người theo dõi ông nhiều năm cũng bất ngờ.

"Tôi bắt đầu chạy ultra năm 1978 với giải Sri Chinmoy 47 dặm. Tôi yêu nó ngay từ lúc xuất phát, và cảm giác đó chưa từng phai nhạt", chân chạy người Canada chia sẻ.

Trong gần nửa thế kỷ, VĐV sinh ra tại Hamilton đã rong ruổi trên đường nhựa, đường mòn và đường chạy khắp thế giới, tham gia từ các giải nhiều ngày ở châu Âu, châu Á đến hàng trăm sự kiện khắp Bắc Mỹ.

Suốt nhiều thập kỷ, Cherns gây dựng một trong những sự nghiệp phong phú nhất thế giới ultra marathon. Ông từng chạy nhiều thể loại: từ 50 km, 100 km cho tới những thử thách chạm ngưỡng sức bền ở cự ly 1,000 dặm (1,600 km) nơi việc ăn uống, ngủ nghỉ và xử lý sự cố trở thành kỹ năng sống còn.

Song song thi đấu, ông còn làm thống kê viên cho tạp chí UltraRunning, góp phần ghi lại sự phát triển của môn thể thao này và trở thành cái tên quen thuộc trong giới chạy siêu dài tại Bắc Mỹ.

Đúng với tính cách yêu dữ liệu, Cherns không chỉ viết vài dòng ngắn gọn về cột mốc đặc biệt. Ông thống kê ngay: "Trong 400 lần hoàn thành giải, có 217 cuộc đua đường nhựa, 50 trên đường chạy và 133 trên đường mòn".

Trishul Cherns tại giải chạy 12 giờ City Invincible trên đường chạy vòng trong sân vận động (track). Ảnh: Pete Greenfield

Những thành tích cá nhân tốt nhất (PB) của ông chủ yếu từ thập niên 1980-1990, gồm hoàn thành 50 km đường nhựa trong 3 giờ 57 phút (1983), 100 km trong 8 giờ 47 phút (1986) và 209,6 km trong 24 giờ trên đường chạy vòng trong sân vận động (1995). Ở cự ly nhiều ngày, Cherns đặc biệt ổn định: 866 km trong giải 6 ngày năm 1986 và 1.240 km trong 10 ngày cùng năm - thời kỳ mà chạy đường dài (ultra running) còn rất sơ khai và ít được hỗ trợ.

Trong hàng loạt con số, ông tự hào nhất về một thành tích hiếm có: "Tôi đã vượt 650 km trong 6 ngày tới 30 lần trong sự nghiệp". Rất ít runner trong lịch sử đạt được mức này, chưa nói đến việc lặp lại nhiều lần.

"Ultrarunning mang đến cho tôi vô số trải nghiệm đáng giá", Cherns nói. Các cuộc đua đưa ông đến nhiều quốc gia, gặp gỡ những VĐV truyền cảm hứng và ảnh hưởng sâu sắc tới con đường ông đi. Ông thậm chí còn gặp vợ mình, Karen, tại một giải chạy 6 ngày ở Pháp.

Cherns cũng nhắc đến những người truyền cảm hứng lớn nhất: Jean-Gilles Bousiquet - huyền thoại chạy nhiều ngày của Pháp, Ted Corbitt - VĐV marathon Olympic và nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đo đạc đường chạy, cũng như Sri Chinmoy - người thầy tinh thần đã đặt cho ông cái tên "Trishul", tượng trưng cho sức mạnh và sự cân bằng.

VĐV Canada hoàn thành giải ultra marathon thứ 400 Trishul Cherns đăng video kỷ niệm hoàn thành giải ultra marathon thứ 400.

Sự kiện đánh dấu cột mốc 400 là giải NYC Trail Mix 50K tại Staten Island (New York). Cherns gửi lời cảm ơn tới giám đốc giải Dann vì tổ chức đường chạy rõ ràng, chỉn chu, đồng thời xúc động khi nhận tấm kỷ niệm chương kỷ niệm tại đích.

Nhưng Cherns chưa có ý định dừng lại. "Tôi đã đăng ký trước 20 giải ultra cho năm 2026", ông chia sẻ. Mục tiêu của ông gồm giành vị trí số một tại giải chạy 6 ngày ở New Jersey, nơi ông từng ba lần về nhì, và tìm cú hat-trick chiến thắng tại giải Notchview 48 giờ ở Massachusetts. "Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, có thể là ở California hoặc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương".

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)