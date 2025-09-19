VĐV Botswana chống đẩy mừng vô địch thế giới

Nhật BảnCollen Kebinatshipi ăn mừng độc đáo sau khi làm nên lịch sử với chiến thắng ở chung kết 400m nam tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025.

Trong cơn mưa nặng hạt tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản ngày 17/9, Kebinatshipi cán đích đầu tiên sau 43 giây 53. Đây là thành tích chạy 400m nhanh nhất thế giới trong năm 2025, cũng là kỷ lục quốc gia của Botswana.

Trước Kebinatshipi, Botswana cũng chưa từng vô địch một nội dung nam tại giải VĐTG. Sau khi chiến thắng, VĐV 21 tuổi còn hít đất, như để cho thấy anh vẫn còn thể lực dồi dào dù vừa tranh tài căng thẳng.

Kebinatshipi trong khoảnh khắc về nhất chung kết 400m giải VĐTG tại Tokyo ngày 18/9...

... rồi ăn mừng chiến thắng bằng màn hít đất. Ảnh: AFP

Ở cuộc đua kịch tính hôm qua, Kebinatshipi bị lão tướng người Trinidad & Tobago Jereem Richards bám đuổi quyết liệt. Dù phải xuất phát ở đường chạy trong cùng bị đọng nước, Richards vẫn lập kỷ lục quốc gia với 43 giây 72 để giành HC bạc.

Đồng hương của Kebinatshipi, Bayapo Ndori (24 tuổi), cán đích thứ ba với 44 giây 20, mang về tấm HC đồng cho Botswana.

"Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi và cảm giác thật điên rồ," Kebinatshipi chia sẻ. "Sau bán kết tôi đã bắt đầu tin vào bản thân. Tôi chỉ muốn chạy nhanh hơn, còn việc có HC vàng là phần thưởng lớn xứng đáng. Điều tuyệt vời hơn cả là lập kỷ lục quốc gia và thành tích tốt nhất thế giới mùa này".

VĐV 21 tuổi cũng nhấn mạnh tiềm năng của điền kinh Botswana. "Việc có ba VĐV lọt vào vòng chung kết cho thấy chúng tôi đang trưởng thành và thực sự tiến bộ, không chỉ cho Botswana mà còn cho châu Phi", anh bày tỏ.

Collen Kebinatshipi vô địch 400m nam Collen Kebinatshipi giành HC vàng 400m nam tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025.

Chung kết 400m nam tại Tokyo 2025 diễn ra trong bối cảnh nhiều tên tuổi lớn vắng mặt vì chấn thương hoặc không qua vòng loại, như đương kim Olympic Quincy Hall (Mỹ), á quân thế giới Matt Hudson-Smith (Anh) hay nhà vô địch Olympic Paris 2024 Muzala Samukonga (Zambia). Điều này mang đến một diện mạo tươi mới cho cuộc đua, và Kebinatshipi đã tận dụng cơ hội để tỏa sáng.

Đây cũng là lần thứ hai Mỹ trắng tay ở nội dung 400m nam tại giải. Lần hiếm hoi còn lại diễn ra tại London 2017, khi Wayde van Niekerk (Nam Phi) giành HC vàng, Steven Gardiner (Bahamas) giành HC bạc còn Abdalelah Haroun (Qatar) giành HC đồng.

Sydney McLaughlin-Levrone giành HC vàng 400m nữ với 47 giây 78 giây. Ảnh: AP

Chung kết 400m nữ cũng diễn ra hấp dẫn, với màn so tài tay ba giữa Sydney McLaughlin-Levrone (Mỹ), Marileidy Paulino (Dominicana) và Salwa Eid Naser (Bahrain). Khoảng cách giữa ba VĐV giành huy chương này chỉ là 0,41 giây.

McLaughlin-Levrone thể hiện bản lĩnh ở đoạn cuối, cán đích đầu tiên với 47 giây 78 giây - phá kỷ lục châu Mỹ của Paulino và vươn lên đứng thứ hai trong bảng thành tích mọi thời đại. Paulino về nhì với 47 giây 98, đánh đấu lần đầu tiên có hai VĐV nữ cùng chạy dưới 48 giây trong một cuộc đua. Naser giành HC đồng với thành tích 48 giây 19.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên sân Quốc gia ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Hồng Duy tổng hợp