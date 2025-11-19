Trung QuốcChen Yujie, sinh năm 2008, gây sốt khi chạm hàng loạt cột mốc ấn tượng tại chung kết 100m nữ Đại hội Thể thao Trung Quốc diễn ra ở Quảng Châu.

Trên đường chạy tối 17/11, Chen giành HC vàng với 11 giây 10 và phá kỷ lục U20 châu Á tồn tại 28 năm. Cột mốc trước đó là 11 giây 17 do Xiao Lin thiết lập.

Chen Yujie chụp ảnh với bảng điện tử hiện thành tích 11 giây 10 tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc ngày 17/11. Ảnh: Xinhua

Đây cũng là thành tích nhanh thứ tư lịch sử ở lứa tuổi U18, đưa Chen trở thành gương mặt gây chú ý nhất đường chạy tốc độ châu Á hiện nay.

Chỉ ba VĐV dưới 18 tuổi từng đạt thành tích tốt hơn Chen, là Tina Clayton (Jamaica) với 11 giây 9, Briana Williams (Mỹ) với 11 giây 2 và Candace Hill (Mỹ) giữ kỷ lục với 10 giây 98.

"Đây là màn xuất phát tốt nhất của tôi. Tôi hy vọng có thể giữ được phong độ này và tiếp tục cải thiện", Chen nói sau cuộc đua. "Cuối cùng tôi cũng thực hiện được đúng kỹ thuật mà mình đã luyện tập rất lâu. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái".

Khoảnh khắc đặc biệt sau khi cán đích là việc Chen ôm lấy đàn chị Wei Yongli - biểu tượng tốc độ của Trung Quốc nhiều năm qua - một hình ảnh được xem như sự chuyển giao thế hệ rõ nét trong làng điền kinh nước này.

Thuộc nhóm VĐV trẻ được truyền thông gọi vui là "thế hệ em gái", nhưng Chen nhấn mạnh cô chẳng bận tâm tới điều đó. "Người khác gọi thế nào là việc của họ, tôi chỉ cần là chính mình", chân chạy 16 tuổi bày tỏ.

VĐV 16 tuổi Trung Quốc phá kỷ lục U20 châu Á Chen Yujie về nhất chung kết 100m nữ ở Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc ngày 17/11.

Chen gây chú ý từ năm 2023, khi đạt thành tích 11 giây 56 tại Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới và 11 giây 43 tại Đại hội Thể thao Học sinh - Thanh niên Trung Quốc. Thành tích ấn tượng giúp Chen sớm được nhận diện như một mũi nhọn mới của điền kinh trẻ nước này.

Sang năm 2024, Chen tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ. Tháng 3, cô vô địch nội dung 60m với 7 giây 26 tại giải điền kinh trong nhà Trung Quốc. Một tháng sau, VĐV Trung Quốc này giành HC vàng 100m với 11 giây 32 tại giải U20 châu Á ở Dubai, phá kỷ lục giải, đồng thời vượt qua cả kỷ lục trẻ quốc gia lẫn kỷ lục U18 châu Á. Sau đó, cô hạ thành tích xuống 11 giây 29 tại giải vô địch quốc gia rồi kết thúc năm bằng chuyến du đấu tại giải U20 thế giới ở Peru.

Năm 2025, Chen bắt đầu vào sân chơi đỉnh cao. Ở giải điền kinh trong nhà thế giới tổ chức tại Nam Kinh, cô là VĐV trẻ nhất giải khi mới 16 tuổi, đua cùng các đối thủ từng dự Olympic trước khi cô ra đời. Tại Hạ Môn Diamond League tháng 4, Chen về đích thứ tư nội dung 200m với 22 giây 99 - thành tích cho thấy cô không chỉ mạnh ở 100m, mà còn đủ sức cạnh tranh ở các cự ly dài hơn.

Tháng 5/2025, Chen tiếp tục có mặt trong đội tiếp sức 4x100m của Trung Quốc tại Giải Điền kinh Tiếp sức Thế giới ở Quảng Châu. Tới tháng 9, cô dự giải vô địch thế giới tại Tokyo ở cả 200m và 4x100m, đánh dấu bước tiến dài chỉ trong chưa đầy hai năm thi đấu đỉnh cao.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine, Marca)