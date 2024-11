Váy áo xuyên thấu giúp Hồ Ngọc Hà thu hút

Tối 22/11, Hồ Ngọc Hà hát Cô đơn trên sofa, Keep me in love và Cây đèn thần trong đêm thời trang Bước chân di sản lần thứ hai do người mẫu Hạ Vy tổ chức tại Hà Nội. Cô diện áo choàng xuyên thấu phối bra top và quần ống loe, nhảy trên nền nhạc sôi động. Ảnh: Hòa Nguyễn