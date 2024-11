TP HCMCa sĩ Hồ Ngọc Hà được dàn sao mừng sinh nhật trong buổi ra mắt MV "Cây đèn thần", tối 21/11.

Hồ Ngọc Hà ngồi kiệu hoa, khoe vũ đạo khi biểu diễn "Cây đèn thần" ở sự kiện Hồ Ngọc Hà ngồi kiệu hoa, khoe vũ đạo khi biểu diễn "Cây đèn thần" ở sự kiện. Video: Mai Nhật

Cuối sự kiện, sau khi ca sĩ trình diễn nhạc phẩm mới, giai điệu Happy birthday nổi lên. Từ hậu trường, bạn bè, người quen của Hồ Ngọc Hà bước ra mang hoa và bánh kem, cùng cô đón tuổi mới. Ca sĩ ngạc nhiên khi gặp lại Bùi Anh Tuấn - học trò The Voice 2012 - sau thời gian dài anh vắng bóng. Êkíp trình chiếu một video tập hợp các lời chúc từ chồng cô - diễn viên Kim Lý, hai con Lisa, Leon và nhiều đồng nghiệp thân thiết như Hương Giang, Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh.

Bước sang tuổi mới, Hồ Ngọc Hà cho biết bằng lòng với những gì đang có, không cầu ước gì nhiều, chỉ mong giữ được tình cảm người hâm mộ bấy lâu.

Hồ Ngọc Hà đón tuổi 40 bên bạn bè, đồng nghiệp Hồ Ngọc Hà được đồng nghiệp tổ chức sinh nhật sớm. Video: Mai Nhật

"Tôi đi qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp, từ một người hát chỉ có vài người nghe đến khi chạm được thành công, duy trì phong độ. Nhiều lần, tôi bế tắc trong âm nhạc, không biết bản thân phải nên làm gì. Những lúc ấy, những tin nhắn của fan động viên, hỏi 'khi nào chị ra bài mới' đã vực tôi dậy", ca sĩ cho biết.

Trong sự kiện, cô giới thiệu MV thể loại dance-pop, do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác, Wokeup và DuongK phối khí. Ca sĩ từng lên kế hoạch ra mắt MV vào tháng 9, sau đó dời lịch phát hành để chọn thời điểm thích hợp hơn. Sản phẩm do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện, nhà thiết kế Lâm Gia Khang sử dụng 15 bộ trang phục cho ca sĩ xuyên suốt video.

Nhan sắc Hồ Ngọc Hà ở tuổi 40. Ảnh: Nhân vật cung cấp

MV nằm trong chuỗi dự án kỷ niệm hai thập niên ca hát của Hồ Ngọc Hà. Thời gian qua, cô tổ chức loạt mini-show, series ghi hình các chuyến thiện nguyện ở Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Nội và TP HCM. Sắp tới, ca sĩ lên kế hoạch làm phim tư liệu cuộc đời cô, lần đầu bộc bạch về những giai đoạn gặp khủng hoảng. Cuối năm, cô tổ chức lễ hội âm nhạc ở Công viên bờ sông Sài Gòn (Thủ Đức), tái hiện các bản hit sôi động, với sự góp mặt của nhiều DJ và một số ca sĩ trẻ từ show Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ca sĩ quê Quảng Bình, khởi nghiệp với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Năm 2004, cô ra album đầu tay - 24 giờ 7 ngày, do nhạc sĩ Huy Tuấn sản xuất. Tên tuổi Hà Hồ phổ biến hơn khi kết hợp với nhạc sĩ Đức Trí cùng loạt hit Đêm nghe tiếng mưa, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Và em đã yêu. Khi hợp tác với Nguyễn Hồng Thuận, Dương Khắc Linh, cô có thêm nhiều hit đa dạng thể loại, từ pop ballad đến dance, EDM.

Ngoài ca hát, Hồ Ngọc Hà làm huấn luyện viên các chương trình Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor. Năm 2020, sau ba năm hẹn hò, ca sĩ và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn, đón cặp song sinh một trai, một gái.

Mai Nhật