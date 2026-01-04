Váy áo tôn chiều cao 1,57 m của vợ Messi

Trên trang cá nhân hồi tuần trước, Antonella Roccuzzo nhận gần bốn triệu lượt thích khi đăng ảnh đón Giáng sinh bên chồng. Cô phối sandals cao gần 10 cm với đầm chấm bi xẻ ngực sâu của thương hiệu 2ares. Fan nhận xét nụ cười, lối mặc của người mẫu trông vừa gợi cảm, vừa phúc hậu.
Cô cũng sắm mẫu váy xẻ ngực sâu kiểu dáng tương tự nhưng khác màu để biến tấu phong cách ở đời thường. Thiết kế với phần tà xuyên thấu, dài phủ gót tạo hiệu ứng ảo kéo dài chân.
Trong loạt ảnh giữa tháng 12/2025, cô tôn hình thể với đầm body xẻ ngực đơn sắc của nhà mốt Australia Meshki, phối bộ trang sức Tiffany & Co. Nhiều năm qua, Antonella Roccuzzo ăn uống điều độ, chăm tập luyện, sống lạc quan để giữ nhan sắc và vóc dáng.
Công thức xẻ ngực, đơn sắc và trang sức đính kim cương được Antonella Roccuzzo áp dụng với thiết kế của thương hiệu Jacquemus.
Người mẫu tạo dáng với đầm ôm body của Saint Laurent trong loạt ảnh tháng 11/2025. Theo The Sun, Antonella Roccuzzo thu nhập tốt nhờ loạt hợp đồng quảng cáo, dự sự kiện.
Đầm poplin cúp ngực là một trong những món đồ giúp bà xã Messi ăn gian chiều cao. Cô mix-match thiết kế của Dolce & Gabbana với túi chần bông Chanel và giày cao gót trắng.
Ngoài váy, Antonella Roccuzzo sắm nhiều mẫu áo cách điệu tôn eo và vòng một. Trong tiệc mừng bạn đời Messi vô địch miền Đông MLS cùng câu lạc bộ Miami, Antonella Roccuzzo diện áo quây Malto hiệu Miu Miu và quần jeans dáng suông cùng thương hiệu. Nhiều khán giả nói người đẹp 37 tuổi trông trẻ trung, năng động.
Antonela Roccuzzo cùng chồng và ba con đi xem concert Music of the Spheres của Coldplay tại sân vận động Hard Rock Stadium, tối 27/7. Người mẫu diện khỏe khoắn với bodysuit xẻ hông cao và quần kaki. Cặp sao gây "sốt" khi xuất hiện trên Kiss Cam, mỉm cười, vẫy tay chào ống kính trong tiếng hò reo của khán giả.
Trước đó vào tháng 6, Antonela Roccuzzo đăng ảnh xem show Women don't cry anymore của ca sĩ Shakira tại Miami, Mỹ. Bà mẹ ba con tiếp tục kết hợp bodysuit xẻ hông với mốt quần hộp, đeo túi Prada mini.
Hôm 25/6/2025, Messi đón sinh nhật tuổi 38 cùng gia đình ở một khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Mỹ. Cầu thủ chọn sơ mi dáng pyjama (đồ ngủ), phối đồng hồ Rolex, còn Antonella Roccuzzo lăng xê phong cách gợi cảm với đầm dây xẻ ngực sâu, xách túi Kelly của Hermes.
Bà xã Messi sinh năm 1988, từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô và Messi là bạn từ bé, hẹn hò năm 2007 nhưng đến 2009 mới công khai. Họ tổ chức hôn lễ năm 2017, có ba con trai - Thiago, Mateo và Ciro.
Gia đình Messi - Antonella Roccuzzo tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2023.
Như Anh
Ảnh: Instagram Antonelaroccuzzo