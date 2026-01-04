Váy áo tôn chiều cao 1,57 m của vợ Messi

Trên Instagram có đến 511 triệu lượt theo dõi, Messi đăng ảnh quây quần gia đình kèm thông điệp: "Chúc mừng 2026. Cầu mong một năm tràn đầy sức khỏe, tình yêu và bình an cho mọi người". Hơn 4,6 triệu người nhấn "thích" bức ảnh cùng 31.000 bình luận. Nhiều khán giả đánh giá nhà Messi là "gia đình kiểu mẫu", đồng thời khen Antonella Roccuzzo vừa xinh đẹp, vừa giỏi vun vén. Mỗi lần xuất hiện, cô luôn chọn những bộ cánh tôn hình thể thon gọn.