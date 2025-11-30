Messi cùng Inter Miami vô địch miền Đông MLS

MỹTiền đạo Lionel Messi góp một kiến tạo, giúp Inter Miami hạ New York City 5-1 ở chung kết miền Đông, qua đó lần đầu vào chung kết tổng MLS Cup.

Pha kiến tạo ở phút 67 của Messi trong cấm địa giúp đồng hương Mateo Silvetti nâng tỷ số 3-1 cho Inter Miami, dập tắt hy vọng của New York City. Đó cũng là kiến tạo thứ 13 của Messi trong 10 trận gần nhất.

Siêu sao Argentina đi vào lịch sử khi độc chiếm kỷ lục với 405 kiến tạo qua 1.136 trận chính thức, hơn huyền thoại Ferenc Puskas một kiến tạo. Bên cạnh đó, Messi hiện cũng độc chiếm kỷ lục kiến tạo ở cấp ĐTQG với 61 pha, nhiều hơn 2 so với thành tích của người xếp sau là Neymar.

Với tổng cộng 896 bàn cùng 405 kiến tạo, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên vượt mốc 1.300 lần ghi dấu giày vào bàn thắng. Tính riêng ở vòng play-off MLS mùa này, Messi góp dấu giày vào 13 bàn qua năm trận, trong đó có 6 bàn và 7 kiến tạo. 11 trận gần nhất, Messi trực tiếp tham gia vào 24 bàn của đội.

Messi (phải) chia vui với Silvetti, trên sân Chase, Miami, Florida, Mỹ hôm 29/11. Ảnh: USAToday

Nhờ phong độ thăng hoa của anh, Inter Miami vô địch miền Đông và trở thành câu lạc bộ thứ 20 góp mặt trong trận tranh MLS Cup - danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Mỹ. Trong sáu mùa giải tồn tại, đội từng vô địch Leagues Cup 2023 và MLS Supporters’ Shield 2024.

Với Messi, chủ nhân tám Quả bóng Vàng có thể giành danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp cấp CLB và đội tuyển nếu Inter Miami vô địch MLS Cup. Họ sẽ bước vào trận chung kết tổng với đội vô địch miền Tây (San Diego FC hoặc Vancouver Whitecaps) vào ngày 6/12. Do có thành tích mùa giải chính tốt hơn hai đội kể trên, Inter Miami sẽ được đá sân nhà ở chung kết MLS Cup.

Tại Chase Stadium tối 29/11, Messi và các đồng đội áp đảo New York City, tạo ra số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,34 so với 0,45 của đối thủ. Bên cạnh kiến tạo, Messi còn góp ba đường chuyền mở ra cơ hội ngon ăn cho đồng đội. Anh chạm bóng 50 lần cả trận, chuyền chính xác 87%.

Người đá cặp với Messi trên hàng công là Tadeo Allende lập hattrick, gồm bàn mở tỷ số và cú lốp bóng ấn định chiến thắng. Tình huống lập công khác của tiền đạo 26 tuổi là thành quả phối hợp của bộ đôi Jordi Alba và Sergio Busquets, những người sẽ giải nghệ sau mùa này.

Bàn còn lại của Inter Miami được ghi do công Telasco Segovia phút 83, còn New York City chỉ ghi được một bàn nhờ công Justin Haak phút 37.

Vy Anh