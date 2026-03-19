Váy áo cắt xẻ, xuyên thấu của sao ''Squid Game'

Jung Ho Yeon, 32 tuổi, là khách mời show Thu Đông 2026 của Louis Vuitton - thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Paris, Pháp, hôm 10/3. Cô phối boots cổ cao với váy xếp nếp xẻ vai và túi họa tiết monogram. Theo Osen, nhiều chuyên trang quốc tế cập nhật tin tức về Jung Ho Yeon, nhận xét cô không giảm sức hút từ sau Squid Game - phim sinh tồn ăn khách toàn cầu hồi 2021. Ảnh: Luscofusco
Sao Hàn làm mẫu lúc 16 tuổi, từng giành Á quân Korea's Next Top Model 2013. Với gương mặt góc cạnh, biểu cảm lạnh lùng và cuốn hút, Jung Ho Yeon được đạo diễn Squid Game chấm vai người chơi 67 Kang Sae Byeok - có quá khứ đau thương. Cha cô mất khi bơi qua biển, lạc mẹ, trong khi em trai phải gửi ở trại trẻ mồ côi. Nhờ diễn xuất tốt, Jung Ho Yeon hút lượng fan lớn. Instagram của cô có gần 18 triệu lượt theo dõi, mỗi hình ảnh, video nhận hàng trăm nghìn đến triệu lượt thích.
Jung Ho Yeon trước ống kính quốc tế hôm 10/3. Video: Arsh.photography12
Theo Xportsnews, Jung Ho Yeon là tâm điểm chú ý tại sự kiện ở Seoul, Hàn Quốc hôm 3/12/2025. Cô diện thiết kế khoét ngực và bụng, nhấn vào tà váy xếp ly bất đối xứng của Louis Vuitton, phối boots, túi xách cùng thương hiệu. Ảnh: Xportsnews
Vogue nhận định cô không theo chuẩn đẹp truyền thống nhưng rất hợp thời trang. Ảnh: Instagram Hoooooyeony
Trong cuộc phỏng vấn với Xportnews hồi năm ngoái, cô nói thích phong cách đường phố pha "high fashion" (thời trang cao cấp), ưu tiên phom dáng oversized, cắt khoét vừa phải, denim và tinh thần Y2K, tạo cảm giác phóng khoáng, cá tính nhưng vẫn tinh giản. Ảnh: Instagram Hoooooyeony
Người đẹp nhận "mưa" lời khen vóc dáng với set denim của nhà mốt xa xỉ, tôn vòng eo 57 cm, ở sự kiện tại Seoul tháng 4/2025. Dispatch nhận xét Jung Ho Yeon tỏa sáng, biến sân khấu thành sàn catwalk Ảnh: Dispatch
Đầm dây, cúp ngực hay lệch vai, trễ vai cũng là một trong những mốt thường được Ho Yeon lăng xê trên thảm đỏ. Ảnh: Xportsnews
Báo giới quốc tế đăng video sao Hàn tạo dáng ở Met Gala 2022 với thiết kế khoét ngực tinh tế của một nhà mốt xa xỉ.
Jung Ho Yeon trong phim Squid Game. Video: Netflix
Như Anh