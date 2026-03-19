Váy áo cắt xẻ, xuyên thấu của sao ''Squid Game'

Jung Ho Yeon, 32 tuổi, là khách mời show Thu Đông 2026 của Louis Vuitton - thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Paris, Pháp, hôm 10/3. Cô phối boots cổ cao với váy xếp nếp xẻ vai và túi họa tiết monogram. Theo Osen, nhiều chuyên trang quốc tế cập nhật tin tức về Jung Ho Yeon, nhận xét cô không giảm sức hút từ sau Squid Game - phim sinh tồn ăn khách toàn cầu hồi 2021. Ảnh: Luscofusco

Sao Hàn làm mẫu lúc 16 tuổi, từng giành Á quân Korea's Next Top Model 2013. Với gương mặt góc cạnh, biểu cảm lạnh lùng và cuốn hút, Jung Ho Yeon được đạo diễn Squid Game chấm vai người chơi 67 Kang Sae Byeok - có quá khứ đau thương. Cha cô mất khi bơi qua biển, lạc mẹ, trong khi em trai phải gửi ở trại trẻ mồ côi. Nhờ diễn xuất tốt, Jung Ho Yeon hút lượng fan lớn. Instagram của cô có gần 18 triệu lượt theo dõi, mỗi hình ảnh, video nhận hàng trăm nghìn đến triệu lượt thích.