Lisa mặc hở eo dự show của nhà bạn trai tỷ phú

Lisa là một trong những khách VIP dự show Thu Đông 2026 của Louis Vuitton. Sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Paris kéo dài từ ngày 2 đến 10/3 ở Pháp.
Người đẹp mặc crop top tay bồng mang phong cách thời kỳ Vitoria, phối áo và quần da, tôn vòng eo con kiến. Thành viên nhóm Blackpink tiếp tục trung thành với kiểu trang điểm tự nhiên, khoe làn da khỏe khoắn.
Video: Vogue
Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Cô là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc.
Trên hàng ghế đầu, cô được sắp xếp ngồi cạnh "Bond girl" Ana de Armas (phải) và diễn viên Chase Infiniti. Theo WWD, sự xuất hiện của Lisa thu hút lượng lớn người hâm mộ dõi theo. Hai năm nay, cô luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng được tổ chức riêng tư lẫn công khai của tập đoàn xa xỉ LVHM do tỷ phú Bernard Arnault làm chủ. Theo Pagesix, Lisa được ưu ái không chỉ vì gương mặt đại diện của Louis Vuitton - thương hiệu thuộc LVMH, mà còn nhờ chuyện tình với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của ông Bernard Arnault.
Alexandre Arnault (trái) - anh trai của Frédéric - cũng ngồi hàng đầu, bên cạnh vợ chồng giám đốc sáng tạo dòng thời trang nam của Louis Vuitton - Pharrell Williams.
Con dâu tỷ phú Bernard Arnault - siêu mẫu Natalia Vodianova - phối áo khoác hoa với váy xếp ly.
Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám, trong đó có Lưu Diệc Phi. Mỹ nhân Hoa ngữ chọn váy chữ A tạo điểm nhấn bằng các mảnh sequin khổng lồ.
Người mẫu Hàn Quốc Jung Ho Yeon diện váy xếp nếp xẻ vai.
Diễn viên "Cô nàng ngổ ngáo" Jeon Ji Hyun chọn bộ váy áo tối màu.
Biểu tượng thời trang Jaden Smith tạo ấn tượng bằng túi xách hình ngôi nhà, quần ống cong và áo khoác da.
"Thiên thần băng" Alysa Liu lần đầu trở thành khách mời của Louis Vuitton sau khi đoạt thành tích cao ở Olympic mùa Đông 2026. Theo Teen Vogue, với hai huy chương vàng, cô đang dần trở thành thần tượng của giới trẻ Mỹ nhờ thành công và lối sống tích cực.
Diễn viên Jennifer Connelly.
Sao Mai
Ảnh: WWD