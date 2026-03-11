Lisa mặc hở eo dự show của nhà bạn trai tỷ phú

Trên hàng ghế đầu, cô được sắp xếp ngồi cạnh "Bond girl" Ana de Armas (phải) và diễn viên Chase Infiniti. Theo WWD, sự xuất hiện của Lisa thu hút lượng lớn người hâm mộ dõi theo. Hai năm nay, cô luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng được tổ chức riêng tư lẫn công khai của tập đoàn xa xỉ LVHM do tỷ phú Bernard Arnault làm chủ. Theo Pagesix, Lisa được ưu ái không chỉ vì gương mặt đại diện của Louis Vuitton - thương hiệu thuộc LVMH, mà còn nhờ chuyện tình với Frédéric Arnault - con trai thứ ba của ông Bernard Arnault.