Mỹ nhân 'Squid Game' chia tay sau 9 năm yêu

Jung Ho Yeon, diễn viên Hàn đóng "Squid Game", và tài tử Lee Dong Hwi cho biết không oán trách nhau sau chia tay.

Ngày 26/11, qua công ty quản lý, Ho Yeon nói cô và Dong Hwi từ tình nhân trở thành bạn bè, đồng nghiệp tốt của nhau. Hai người gắn bó chín năm, công khai mối quan hệ năm 2016.

Nhiều fan cho biết bất ngờ, nuối tiếc chuyện tình của cặp sao. Trong một chương trình tháng 8, Lee Dong Hwi nói Jung Ho Yeon là người yêu cũng là người bạn tốt nhất của anh.

Jung Ho Yeon và Lee Dong Hwi. Ảnh: Nate

Ho Yeon 30 tuổi, khởi nghiệp năm 16 tuổi với vai trò người mẫu. Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải nhì tại Korea's Next Top Model 2013. Tạp chí Vogue Hàn Quốc nhận xét cô có "vóc dáng cùng tài năng trời cho để trở thành người mẫu hàng đầu". Jung Ho Yeon từng catwalk cho các nhà mốt xa xỉ ở tuần thời trang quốc tế.

Jung Ho-yeon - mẫu nữ toả sáng trong 'Squid Game' Ho Yeon trong "Squid Game". Video: Netflix

Năm 2021, người đẹp tỏa sáng nhờ phim Squid Game, với vai Kang Sae Byeok, cô gái lớn lên ở đường phố, tham gia trò chơi sinh tồn để tìm cách đưa cha mẹ đến sống cùng mình, cứu em trai khỏi trại trẻ mồ côi.

Lee Dong Hwi 39 tuổi, nổi tiếng với các phim Reply 1988, The Handmaiden, Cộng sự bất đắc dĩ. Năm nay, anh ra mắt Vây hãm: Kẻ trừng phạt và ghi hình phim mới - Maybe We've Broken Up.

Như Anh (theo MK News)