Văn Mai Hương, Trung Quân hội ngộ trong đêm nhạc Noel

Văn Mai Hương, Trung Quân sẽ song ca trong đêm nhạc 25/12 với loạt ca khúc Giáng sinh kinh điển.

Họ trình diễn những ca khúc quốc tế như Rockin' around a Christmas tree, I’ll be home for Christmas, Santa Claus is coming to town, Have yourself a merry little Christmas... Đôi ca sĩ lần đầu có đêm nhạc chung kể từ Vietnam Idol 2010 - cuộc thi họ từng tham gia. Trung Quân nói: "Quen thân 11 năm, chúng tôi kỳ vọng có một mini-show song ca đã lâu nhưng chưa có dịp. Đây là cơ hội để cả hai ôn kỷ niệm từ thời chân ướt chân ráo vào nghề đến giai đoạn trưởng thành".

Văn Mai Hương (trái) và Trung Quân góp mặt trong đêm nhạc Giáng sinh. Ảnh: PTO

Ngoài các bài Giáng sinh, hai ca sĩ hát bản hit của từng người như Hương, Cầu hôn, Trên cây cầu bên sông, Dấu mưa, Trót yêu, Trong nhà ngày mưa... Ban nhạc Vĩnh Tâm đảm nhận phần hòa âm cho chương trình. Show được ghi hình tại Hưng Yên, phát trực tuyến trên các nền tảng số.

Chương trình thuộc chuỗi đêm nhạc Phòng Trà Online, được khởi xướng từ tháng 5/2020. Đạo diễn Vân Trình cho biết sau hơn một năm gián đoạn, dự án trở lại với hình thức mới - hát live ở ngoại cảnh thay vì ghi hình trong phim trường như trước. Sau đêm nhạc Văn Mai Hương - Trung Quân, êkíp tiếp tục tổ chức show song ca cho Erik - Phương Mỹ Chi tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Lê Hiếu - Phạm Quỳnh Anh tại khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình).

Văn Mai Hương sinh năm 1994, đoạt á quân chương trình Vietnam Idol 2010. Cô có chất giọng cao, khỏe, được biết đến qua nhiều bản hit như: Ngày chung đôi, Nếu như anh đến, Mona Lisa, Beautiful, Nếu lúc ấy... Ca sĩ từng là giám khảo cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016.

MV 'Monalisa' - Văn Mai Hương MV "Mona Lisa" (Châu Đăng Khoa sáng tác) ra mắt năm 2015 của Văn Mai Hương. Video: Văn Mai Hương Official

Bùi Nguyễn Trung Quân sinh năm 1989, được biết đến khi thi Vietnam Idol 2010, dừng chân ở top 8. Anh gây chú ý với chất giọng nam cao khi thể hiện các bản pop ballad. Sau cuộc thi, anh nổi tiếng với các bản hit Dấu mưa, Gọi mưa, Chưa bao giờ, Tình nào không như tình đầu...

Trung Quân hát "Tình nào không như tình đầu" MV "Tình nào không như tình đầu" (Vương Anh Tú sáng tác) ra mắt năm 2020 của Trung Quân. Video: Trung Quân Official

Xu hướng tổ chức show nhạc trực tuyến nở rộ suốt hai năm đại dịch bùng phát. Năm 2020, làng nhạc có nhiều nghệ sĩ hưởng ứng hình thức "liveshow trực tuyến" như Mỹ Linh, Đình Bảo, Đức Tuấn, Tuấn Hưng... Năm qua, nhiều chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức online nhằm tiếp tinh thần lạc quan chống Covid-19, tiêu biểu là show Nối vòng tay lớn - quy tụ nghệ sĩ ba miền, do gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đồng tổ chức hồi tháng 9.

Tam Kỳ