Văn hóa nhậu của người Hàn

Người Hàn Quốc không nhậu một mình, từng nặng nề chuyện ép uống nhưng nay đã bớt nhiều.

Trong chuyến khám phá Seoul, cây viết Soh Wee Ling từ tờ CNA đã tìm hiểu về văn hóa uống rượu Hàn Quốc thông qua những quán ăn uống đường phố.

Tại khu Jongno 3-ga, một du khách ngồi trong lều bạt cam rực rỡ của một quán pojangmacha (quán ăn uống đường phố kiểu Hàn), giơ ngón trỏ và chỉ vào chai soju xanh đã cạn trên bàn, ra hiệu gọi thêm một chai từ nhân viên phục vụ đứng xa. Anh ta lưỡng lự, không đủ tự tin để nói câu "Jeogiyo, soju hana juseyo" (Xin cho một chai soju) dù đã học vài từ tiếng Hàn cơ bản.

Không khí tại các quán ăn uống đường phố ở Jongno 3-ga gợi nhớ đến những cảnh phim Hàn Quốc, nơi các nhân vật chính chia sẻ ly rượu trong không gian ấm cúng, lãng mạn hoặc đồng nghiệp giải tỏa căng thẳng sau giờ làm. Những lều bạt này nằm giữa lối ra 5 và 6 của ga Jongno 3-ga, nhộn nhịp từ chiều tối đến khuya.

Tuy nhiên, trải nghiệm này không rẻ như nhiều người nghĩ. Giá soju phải chăng nhưng các món ăn kèm như bossam (thịt heo luộc cuốn) hay gamjatang (canh xương heo) lại khá đắt, đặc biệt với nhóm nhỏ một hai người.

Du khách uống soju một mình giữa đám đông sẽ bị coi đi ngược lại văn hóa uống rượu tập thể mà người Hàn rất coi trọng. Anh nhận ra điều trớ trêu khi trốn cái lạnh buốt - lạnh đến mức làm cạn pin điện thoại trong vài phút - để tìm đến quán ăn uống đường phố ấm áp nhưng lại gọi một chai soju lạnh buốt.

Một tiệc nhậu hoesik kiểu Hàn Quốc. Ảnh: Korea Joongang Daily

Văn hóa uống rượu gắn bó sâu sắc với đời sống Hàn Quốc, từ các nghi lễ Phật giáo, ngày lễ đến phong tục cúng tổ tiên từ thời nhà Goryeo (918-1392). Ling ghé Samhaejip, một nhà hàng ở Ngõ Bossam thuộc Jongno 3-ga vào giờ trưa. Thực khách gọi món bossam kèm hàu tươi, thêm một bát canh xương heo nóng hổi miễn phí với mỗi đơn hàng. Bàn bên cạnh, một nhóm người lớn tuổi ăn uống ồn ào, tạo nên không khí náo nhiệt, khiến Ling cảm nhận rõ đây là địa chỉ phù hợp.

Các món ăn kèm rượu không chỉ là đồ nhắm. Vào ngày mưa, người Hàn thích bánh jeon (bánh xèo kiểu Hàn) với rượu gạo makgeolli. Gà rán kết hợp bia phổ biến đến mức có tên gọi riêng - chimaek, ghép từ "chikin" (gà) và "maekju" (bia).

Tại Majanggol, một nhà hàng ở chợ thịt Majang, Ling quan sát thực khách nhấm nháp soju bên những miếng thịt bò Hàn Quốc nướng vàng ươm. Cây viết này cũng nhận thấy một số nhân viên lặng lẽ rời đi khi sếp đứng dậy, như một cách thoát khỏi buổi nhậu kéo dài.

Tiệc nhậu công sở, hay hoesik (tiệc nhậu sau giờ làm để gắn kết đồng nghiệp), từng là nét văn hóa đặc trưng. Zhang Anqi, người sống ở Seoul hơn hai năm, cho biết tần suất các buổi tiệc nhậu công sở giảm đáng kể so với trước đại dịch. Làm việc tại một công ty truyền thống, cô tham gia tiệc công sở hai tuần một lần, nhưng các công ty giờ tránh tổ chức vào thứ 6 để đảm bảo cân bằng công việc và cuộc sống.

Một pojangmacha đặc trưng trên đường phố Hàn Quốc. Ảnh: Backpackerlee

Một phán quyết năm 2007 của Tòa án Tối cao Seoul cấm ép buộc nhân viên uống rượu, cùng phong trào #MeToo năm 2017, đã thúc đẩy sự thay đổi. Denise Tan, một điều phối viên người Singapore tại Seoul, chia sẻ công ty cô không còn tổ chức tiệc nhậu công sở do nhân viên tham gia thưa thớt và không khí gượng gạo.

Soju, loại rượu truyền thống Hàn Quốc, vẫn là lựa chọn hàng đầu. Năm 2020, doanh thu soju pha loãng đạt 3,7 nghìn tỷ won (2,6 tỷ USD), chiếm 42,1% thị phần đồ uống có cồn. Xuất khẩu soju vượt 200 triệu USD vào năm ngoái, nhờ làn sóng văn hóa Hàn Quốc.

Trước đây, do thiếu gạo sau chiến tranh, soju được làm từ khoai lang và bột sắn, chưng cất đến 95% độ cồn rồi pha loãng xuống 30%, thêm chất tạo ngọt để dễ uống. Loại soju chai xanh này phổ biến vì giá rẻ, giúp mọi tầng lớp dễ dàng nâng ly. Trong thời kỳ bùng nổ kinh tế thập niên 70-80, người Hàn ưa chuộng soju vì say nhanh hơn.

Irene Yoo, người sắp ra mắt sách "Soju Party: How To Drink (And Eat!) Like A Korean" vào tháng 9, giải thích các nghi thức rót rượu, trò chơi uống rượu, hay màn mở chai độc đáo giúp người Hàn xích lại gần nhau. Dù có quy tắc về thứ tự rót rượu, ranh giới này thường mờ dần khi bữa nhậu kéo dài.

Các thương hiệu như Chamisul (ra mắt năm 1998 với 23% độ cồn, sau giảm xuống 16%) và Chum-Churum (từ 20% xuống 16,5%) ngày càng nhẹ hơn. Soju trái cây với độ cồn khoảng 13% cũng rất được ưa chuộng.

Một phần không thể thiếu của văn hóa uống rượu là canh giải rượu (haejangguk). Tại Cheongjinok, nhà hàng lâu đời từ năm 1937 ở Seoul, Ling thưởng thức canh giải rượu kiểu Seoul với tiết bò và tương đậu. Gwanghwamun Ttukgam ở Jongno cũng là địa chỉ yêu thích để thưởng thức canh xương heo giải rượu.

Ngoài ra, thị trường sản phẩm chữa say rượu tại Hàn Quốc đạt giá trị 347,3 tỷ won (323 triệu SGD) năm 2023, tăng từ 224,3 tỷ won năm 2021. Các sản phẩm từ đồ uống, kẹo đến gel chứa vitamin, điện giải và thảo dược Hàn Quốc nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một du khách, sau khi mua thuốc chữa say tại cửa hàng tiện lợi, vẫn phải nhờ đến mì gói để xoa dịu cơn đau đầu và buồn nôn.

Hoài Anh (Theo CNA)