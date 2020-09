Vận động viên Judo thi Hoa hậu Việt Nam

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Như Quỳnh, sinh năm 1998, quê Bạc Liêu, là giáo viên dạy thể dục, vận động viên Judo.

Cô đang là giáo viên dạy thể dục tại tiểu học Trần Phú (Bạc Liêu). Từ năm 2011 đến 2019, cô là vận động viên Judo của tỉnh. Ngoài công việc chính, cô kinh doanh online và tham gia các giải chạy marathon. Thời gian rảnh, Như Quỳnh thường đi ăn, uống trà sữa cùng các học trò.

Như Quỳnh trong tà áo dài truyền thống. Cô cao 1,65 m, số đo ba vòng 87-65-102 cm, là thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Nhờ học võ, Như Quỳnh có tính cách mạnh mẽ, dứt khoát, tuy vậy, thỉnh thoảng bị những người xung quanh nhận xét là quá nam tính. Cô nói đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam để mềm mại hơn trong cách ứng xử và thêm trải nghiệm thời thanh xuân. Cô tự tin có sức bền, kỹ năng trang điểm tốt và vui vì được cả gia đình ủng hộ thi nhan sắc. Thí sinh thần tượng Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, cũng là đồng hương. Ngoài ra, cô thích tấm lòng nhân hậu và sự bình dị của hoa hậu H'Hen Niê.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 hoãn đến cuối năm do Covid-19. Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh học giỏi như Hoa khôi Ngoại thương Hà My, Phù Bảo Nghi, Doãn Hải My, Phạm Thị Hà Thi...

Vân An