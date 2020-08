Nữ sinh đạt IELTS 8.0 thi Hoa hậu Việt Nam

Phan Lê Hoàng An, 20 tuổi, giao tiếp thành thạo tiếng Anh và Tây Ban Nha, đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam.

Thời THPT, Hoàng An học lớp chuyên Anh, đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Cô hiện là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Cô đạt IELTS 8.0, điểm tiếng Anh cao nhất trong số các ứng viên cuộc thi năm nay. Ngoài ra, người đẹp còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Theo Hoàng An, một thí sinh giỏi ngoại ngữ là lợi thế nhưng không phải tất cả. Cô đánh giá cao sự lòng nhân ái, tri thức, sự tự tin, bản lĩnh. Người đẹp hâm mộ hoa hậu H'Hen Niê và Mai Phương Thúy cũng vì điều này.

Phan Lê Hoàng An có làn da nâu khỏe khoắn. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Hoàng An cao 1,7 m, da nâu, răng thỏ, phù hợp với lối trang điểm kiểu Mỹ Latin. Cô tự tin dù bị nhiều người nhận xét có vẻ đẹp không phù hợp với tiêu chí Hoa hậu Việt Nam. Hoàng An cho biết: "Tôi yêu mọi khuyết điểm trên cơ thể mình. Tôi quyết định thi vì không muốn bỏ qua cơ hội làm những gì mình thích khi còn trẻ". Người đẹp mong được tham gia phần thi Người đẹp Nhân ái để có cơ hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Người đẹp diện bikini tôn dáng. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến hoãn đến cuối năm do Covid-19. Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh học giỏi như Hoa khôi Ngoại thương Hà My, Phù Bảo Nghi, Doãn Hải My, Phạm Thị Hà Thi...