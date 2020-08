Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đỗ ba đại học Mỹ

Phù Bảo Nghi (An Giang) - trúng tuyển ba đại học Mỹ - đặt mục tiêu vào top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Phù Bảo Nghi sinh năm 2001, thuộc nhóm thí sinh trẻ nhất tại mùa giải năm nay. Với điểm thi TOEFL IBT 107/120, cô cũng là một trong những thí sinh có trình độ ngoại ngữ tốt nhất vòng hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp THPT tại trường American International School (TP HCM), cô trúng tuyển ba trường ở Mỹ: Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Phù Bảo Nghi, sinh năm 2001, là thí sinh có kết quả học tập tốt, đỗ ba đại học ở Mỹ. Ảnh: Sen Vàng.

Cô chọn theo học tại Hult International Business School, nơi được xếp hạng 44 trong top trường giáo dục kinh tế tốt nhất thế giới, hạng 23 các trường kinh tế tốt nhất ở Mỹ (Economist Intelligence Unit bình chọn). Người đẹp cho biết cô đã giành học bổng trị giá 20.000 USD một năm. Lẽ ra, cô sang Mỹ nhập học. Vì dịch, trường cho học online nên cô sắp xếp thời gian đi thi nhan sắc.

Bảo Nghi cho biết mục tiêu của cô là có mặt trong Top 3 và tích lũy những kinh nghiệm sống để trưởng thành hơn. Ngoài ra, cô mong muốn lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em nhỏ không đủ điều kiện học hành. Bảo Nghi nói: "Tôi là người tự chủ, không thích dựa dẫm vào ai. Từ nhỏ, khi đã muốn gì, tôi sẽ thực hiện cho được bằng thực lực của mình. Dù cho thất bại hay thành công, tôi đều không cảm thấy hối tiếc".

Cô cao 1,7 m, nặng 55 kg, số đo ba vòng 86-66-97 cm. Ảnh: Sen Vàng.

Bên cạnh thành tích học tập, người đẹp đam mê thể thao, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa thời trung học. Cô từng là Chủ tịch Hội đồng thể dục, thể thao của trường, đội trưởng đội bóng chuyền nữ, thành viên đội bóng rổ nữ, đoạt giải thưởng khi diễn kịch, là thành viên của nhóm Đại sứ thiện chí do trường thành lập...

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến hoãn đến cuối năm do Covid-19. Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học).

Vân An