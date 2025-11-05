Van Dijk đáp trả Rooney trên sóng truyền hình

AnhSau trận thắng Real 1-0 ở lượt bốn Champions League, trung vệ Virgil van Dijk có cuộc phỏng vấn đầy căng thẳng với Wayne Rooney - người từng chỉ trích anh mất chất đội trưởng khi Liverpool sa sút.

Khi Liverpool thua bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Rooney chê Van Dijk có những biểu hiện ngôn ngữ cơ thể không hay và thiếu vai trò thủ lĩnh. Trung vệ Hà Lan đáp trả rằng Rooney lười suy nghĩ, ăn nói rập khuôn và có những nhận xét thiếu công bằng.

Cựu tiền đạo người Anh sau đó khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm.

Virgil van Dijk (trái) và Wayne Rooney bình luận sau trận Liverpool thắng Real 1-0 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, tại Champions League tối 4/11/2025.

Sau trận Liverpool thắng Real 1-0 ở lượt bốn Champions League trên sân Anfield ngày 4/11, cả hai cùng xuất hiện trên sóng của Amazon Prime. Khi được hỏi về áp lực và những lời chỉ trích thời gian qua, Van Dijk nói: "Trong một thế giới hỗn loạn, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và nhìn mọi thứ trong bối cảnh. Khi bạn là cầu thủ Liverpool và thua bốn, năm trận liên tiếp, những lời phê phán là công bằng, nhưng đôi khi nó bị đẩy đi quá xa".

Người dẫn chương trình Gabby Logan đùa rằng: "Anh đang nhìn ai đấy?", trong khi Rooney chỉ mỉm cười. Van Dijk tiếp lời: "Không, tôi không nhìn ai cả. Nhưng điều quan trọng là giữ cái đầu lạnh, chăm chỉ làm việc và vượt qua thời gian khó khăn. Chúng tôi có đội hình chất lượng, đó không phải là vấn đề".

Khi được hỏi liệu sự chỉ trích từ bên ngoài có ảnh hưởng đến phòng thay đồ, đội trưởng Liverpool nói thêm: "Tôi quen với điều đó, nhưng trong đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, mỗi người phản ứng khác nhau. Tôi luôn cố giúp họ nhìn mọi thứ tích cực hơn".

Virgil van Dijk ăn mừng sau trận thắng Real. Ảnh: PA

Đến lượt mình, Rooney bông đùa rằng những chỉ trích của anh đã giúp Liverpool tìm lại phong độ. Nhưng cựu tiền đạo Man Utd vẫn giữ nguyên quan điểm về Van Dijk. "Tôi chỉ nói rằng khi bạn là đội trưởng và đội bóng rơi vào khủng hoảng, đó là lúc để thể hiện bản lĩnh. Và Van Dijk cùng cả đội đã phản ứng tuyệt vời", Rooney bày tỏ.

Van Dijk đáp rằng anh không cần những lời chỉ trích để tạo động lực cho bản thân. "Tôi luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm. Việc nói rằng tôi ký hợp đồng mới rồi buông thả là điều không đúng", trung vệ 34 tuổi ám chỉ những phát biểu chỉ trích của Rooney. "Tôi muốn cống hiến vì đội bóng, và khi Liverpool gặp khó, tôi buồn lắm. Nhưng tôi cũng thấy nỗ lực mỗi ngày của đội để vượt qua".

Trên sân Anfield hôm qua, Liverpool chơi tốt hơn, dứt điểm 14 lần với 9 cú trúng đích - so với 7 và 2 của Real. Họ giành ba điểm nhờ cú đánh đầu của Alexis Mac Allister, qua đó chen chân vào top 8 Champions League. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp họ giữ sạch lưới, sau khi hạ Aston Villa 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Van Dijk và đồng đội sẽ làm khách trên sân của Man City ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Sky Sports)