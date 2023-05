Vận chuyển vaccine như thế nào để đảm bảo chất lượng?

Vừa qua có thông tin về việc bảo quản và vận chuyển vaccine không đạt chuẩn. Tôi và gia đình thường xuyên tiêm vaccine phòng bệnh.

Xin hỏi vaccine được vận chuyển thế nào mới đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêm? (Khánh An, 40 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Vaccine là loại "hàng hóa" đặc biệt. Để đảm bảo tối đa chất lượng và an toàn cho người tiêm, vaccine cần được bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt. Việc bảo quản và vận chuyển vaccine không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vaccine, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người được tiêm chủng.

Vaccine an toàn là vaccine phải được bảo quản trong dây chuyền lạnh từ khi sản xuất tới khi sử dụng ở nhiệt độ phù hợp đối với từng loại theo yêu cầu của nhà sản xuất, thông thường là từ 2 đến 8 độ C. Kho bảo quản vaccine phải tuân thủ quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc Good Storage Practices (GSP) cùng hệ thống dây chuyền bảo quản lạnh Cold chain với thiết bị chuyên dụng gồm kho lạnh, xe lạnh, tủ lạnh và thùng lạnh với các tiêu chuẩn khắt khe giúp bảo quản và lưu trữ vaccine ở điều kiện tối ưu.

Khi cấp phát đến điểm tiêm chủng, vaccine phải được sắp xếp, bảo quản trong trong thùng lạnh của xe lạnh chuyên dụng hoặc phích vaccine, tủ lạnh, buồng lạnh, đặc biệt là thiết bị theo dõi nhiệt độ (datalog) để đảm bảo vaccine luôn được bảo quản ở đúng nhiệt độ. Quá trình vận chuyển phải được ghi chép, nhiệt độ được theo dõi đầy đủ trong suốt hành trình.

Vaccine chất lượng và an toàn khi được bảo quản và vận chuyển theo quy trình nghiêm ngặt, luôn đảm bảo nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C. Ảnh: Mộc Thảo

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc có quy trình bảo quản và vận chuyển vaccine tuân thủ theo các tiêu chí trên. VNVC có 4 kho lạnh tổng và hơn 100 kho lạnh 2-8 độ C khắp cả nước đạt chuẩn GSP, dây chuyền lạnh Cold chain, thiết bị bảo quản vaccine tại chỗ, bảo quản vaccine ngắn hạn hoặc dài hạn theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Nhằm đảm bảo vận chuyển số lượng lớn vaccine và bảo quản toàn vẹn chất lượng vaccine từ khâu sản xuất, lưu trữ, vận chuyển đến khi đưa vào sử dụng, VNVC trang bị hơn 30 xe lạnh đạt chuẩn GSP, được ví như "kho lạnh di động". Mỗi xe lạnh có thể chứa cùng lúc hàng chục nghìn liều vaccine, được đặt trên hệ thống thiết bị kiểm soát nhiệt độ tiên tiến và nghiêm ngặt, kết nối với hệ thống phần mềm quản trị theo dõi vaccine với định vị GPS và nhiều công cụ đối chiếu. Điều này giúp VNVC kịp thời cấp phát, điều chuyển vaccine đến các trung tâm ngay trong ngày, hạn chế việc thiếu hụt hay khan hiếm vaccine.

Trong suốt hành trình vận chuyển, nhiệt độ thùng lạnh trong xe thường xuyên được kiểm tra thông qua màn hình hiển thị ở buồng lái. Đồng thời, nhân viên vận chuyển vaccine chuẩn bị các bình tích lạnh hoặc đá gel để thay thế hoặc bổ sung trong trường hợp nhiệt độ vượt ngưỡng 7 độ C.

Song song, VNVC có hệ thống thùng lạnh bảo quản chuyên dụng để vận chuyển vaccine tại mỗi trung tâm tiêm chủng (từ kho trung tâm đến tủ lạnh bảo quản chuyên dụng ở phòng tiêm), đảm bảo 100% vaccine được bảo quản ở điều kiện chất lượng cao.

Bà Ngô Thị Tuyết Sương

Phó Giám đốc Chất lượng, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC