Vacherot - từ chiến thắng Lý Hoàng Nam đến chức vô địch Masters

Chiến thắng trước tay vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam năm 2022 được là bước ngoặt sự nghiệp của Valentin Vacherot, trước khi tạo ra hành trình cổ tích ở Thượng Hải Masters cuối tuần qua.

Balleret (thứ ba từ trái sang) chia vui cùng Vacherot (trái) sau chức vô địch Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Ba năm trước ở giải ATP Challenger Bangkok Open tại Thái Lan, có hai tay vợt đứng trước cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của sự nghiệp. Lý Hoàng Nam và Vacherot đều lần đầu vào chung kết một giải Challenger 50, sau nhiều năm vật lộn tích điểm ở các giải nhà nghề ITF Men’s World Tennis.

Lý Hoàng Nam khi đó xếp thứ 328 trên bảng ATP, trên Vacherot 16 bậc. Tuy nhiên, tay vợt sinh năm 1997 không thể trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch một giải Challenger, khi thua đối thủ người Monaco 3-6, 6-7. Với Hoàng Nam, thất bại có thể không ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp, khi sau đó anh vẫn vào được top 300 thế giới. Nhưng với Vacherot, danh hiệu tại Bangkok còn hơn cả một chức vô địch.

"Chức vô địch đó làm tôi thay đổi suy nghĩ về Vacherot", Benjamin Balleret, HLV và là anh trai cùng mẹ khác cha của Vacherot, nhớ lại. "Em ấy muốn trở thành tay vợt chuyên nghiệp, nhưng trước đó tôi từng nghĩ nó chưa đủ trưởng thành cả về đầu óc lẫn thể lực. Về mặt thể chất, em ấy có lợi thế cao 1,93 m, nhưng quá gầy. Dù tôi có giúp, cũng phải mất nhiều năm mới đủ trình độ để lọt vào top 100 hay top 50".

Balleret và Vacherot trước đó nhiều năm trải qua hành trình gian nan, chậm chạp ở các giải đấu nhỏ, với những chuyến đi dài và những chiến thắng đến nhỏ giọt. "Đôi khi bạn mất đi chút niềm tin, có những thất bại rất khó chịu", Balleret nói thêm. "Điều đó khó khăn về mặt cảm xúc vì đây không chỉ đơn giản là một tay vợt mà bạn huấn luyện, mà còn là em trai bạn".

Monaco, đất nước nhỏ bé chỉ với hơn 30.000 dân, có lẽ nổi tiếng với chặng đua F1 hào nhoáng hơn là sản sinh ra những tay vợt hàng đầu thế giới. Sau 18 năm, đất nước này mới có tay vợt vô địch một giải Challenger, kể từ Jean-Rene Lisnard năm 2004. Chức vô địch tại Thái Lan khiến Vacherot được quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Một năm sau, anh nhận vé đặc cách tham dự giải Monte Carlo Masters ở quê nhà, nhưng thua Luca Nardi ngay vòng đầu.

Trước khi đến Thượng Hải Masters, tất cả những lần dự giải ATP 1000 của Vacherot đều là ở Monte Carlo, nơi anh được nhận vé đặc cách từ Liên đoàn quần vợt Monaco. Nhờ trải nghiệm ở đấu trường lớn, Vacherot cứng cáp hơn, rồi vượt qua vòng loại Roland Garros để trở thành tay vợt Monaco đầu tiên dự nội dung đơn ở Grand Slam năm 2024.

Vacherot từng có lúc tiệm cận top 100 thế giới, nhưng rồi những chấn thương đẩy bật anh ngược ra ngoài top 200. Giữa năm nay, Vacherot từng nói với bạn gái Emily Snyder rằng mục tiêu top 100 vào cuối năm là quá xa vời. Nhưng Snyder, người đồng hành cùng Vacherot ở gần như mọi giải lớn nhỏ, đáp lại rằng cô tin anh sẽ làm được.

Mục tiêu càng xa dần khi năm 2025 trôi về cuối. Họ đến Thượng Hải với vị trí thứ 204 thế giới, thiếu 9 bậc để đủ điều kiện dự vòng loại Thượng Hải Masters. Nhưng Vacherot cùng cả đội vẫn bay đến Trung Quốc với hy vọng rằng chín tay vợt sẽ rút lui.

"Tôi biết mình có thể được tham dự vòng loại, vì đây là giải Masters 1000 cuối cùng trong năm, nhiều người chấn thương sẽ rút lui", Vacherot kể lại. "Tôi tự nhủ rằng nếu không được tham dự, ít nhất tôi cũng đã đến Trung Quốc sớm để thích nghi và chuẩn bị cho 5 giải Challenger tiếp theo. Nhưng cuối cùng, tôi không cần đến những giải đó nữa, sau giải này tôi sẽ về nhà".

Vacherot mừng chức vô địch Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Ngay cả khi có cơ hội ở vòng loại, Vacherot cũng suýt bỏ lỡ. Ở cả hai trận với Nishesh Basavareddy và Liam Draxl, anh đều thua set đầu. Thậm chí, ở vòng loại cuối với Draxl, Vacherot chỉ cách thất bại hai điểm thua.

Sau đó, Vacherot vào vòng chính, lần lượt đánh bại Laslo Djere, Alexander Bublik, Tomas Machac và Tallon Griekspoor để trở thành người đầu tiên đại diện cho Monaco vào đến tứ kết một giải Masters 1000. Lúc này, không chỉ gia đình, mà người dân Monaco cũng không thể ngồi yên được nữa.

Bà Melanie-Antoinette de Massy, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Monaco, đến Thượng Hải vào trưa thứ Sáu sau chuyến bay dài 20 tiếng cùng Giám đốc Monte Carlo Masters, ông David Massey. Họ không kịp xem Vacherot ngược dòng trước hạt giống số 10 Holger Rune ở tứ kết, nhưng được chứng kiến chàng trai trẻ đồng hương đánh bại huyền thoại Novak Djokovic, người giữ kỷ lục bốn lần vô địch tại Thượng Hải.

24 giờ sau, những người đứng đầu quần vợt Monaco lại tiếp tục được thấy khoảnh khắc lịch sử khi tay vợt 26 tuổi thắng ngược người anh họ Arthur Rinderknech ở chung kết, trở thành tay vợt đầu tiên của xứ công quốc trong Kỷ nguyên Mở giành được danh hiệu đơn ATP Tour.

"Cả đất nước vô cùng tự hào về cậu ấy, và thực sự không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc này", bà de Massy nói. "Cậu ấy đã chơi tuyệt vời. Thật hạnh phúc khi được ở đây, sống trong khoảnh khắc này cùng cậu ấy, và được chứng kiến trận chung kết lịch sử này".

Thái tử Albert II của Monaco, một người rất yêu quần vợt, theo dõi sát sao hành trình lịch sử của Vacherot tại Thượng Hải và liên tục nhắn tin cho bà de Massy trước và trong trận chung kết. Tại câu lạc bộ quần vợt Monte Carlo Country Club, một buổi xem trực tiếp trận đấu được tổ chức với sự tham gia của nhiều hội viên và các tay vợt trẻ hàng đầu Monaco. Quảng trường chính tại Monaco cũng chiếu trực tiếp trận đấu lúc 10h30 sáng trên màn hình lớn, do Tòa thị chính tổ chức, tương tự như cách họ thường làm với các chặng đua F1 ở Monte Carlo. Lần đầu tiên một sự kiện quần vợt được "chiếm sóng" tại đây.

Vacherot nhận 1,1 triệu USD cho chức vô địch tại Thượng Hải, gần gấp đôi những gì anh tích góp được từ đầu sự nghiệp. Nhưng với tay vợt 26 tuổi, điều quan trọng nhất thu được không phải tiền thưởng, mà là ý nghĩa của thành tựu với đất nước nhỏ bé Monaco - nơi đã chắp cánh sự nghiệp cho anh.

Ngay sau trận đấu, Vacherot khoác lá cờ Monaco lên vai trước khi bước vào lễ trao giải. "Được cầm lá cờ và làm đất nước tự hào là ước mơ của tôi", Vacherot nói sau trận chung kết trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest ngày 12/10. "Tôi nghĩ đến Liên đoàn nhỏ bé của chúng tôi, một trong những liên đoàn nhỏ nhất thế giới. Chúng tôi không có nhiều tay vợt, nhưng giờ chúng tôi có một chức vô địch Masters 1000 ở nội dung đơn, hai danh hiệu Masters 1000 ở đôi với Hugo Nys, và cả một trận chung kết Grand Slam của Hugo tại Australia Mở rộng hai năm trước. Những gì chúng tôi đạt được cho Monaco thật không thể tin nổi. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục cố gắng".

Vacherot khoác lá cờ Monaco, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

Hugo Nys, số 19 đôi nam thế giới, hay Romain Arneodo (số 45) đều từng làm nên lịch sử cho Monaco khi vô địch đôi nam ở Masters. Nhưng Vacherot đã viết nên một trang sử mới cho quần vợt nước này, khi là người Monaco đầu tiên vô địch đơn nam ở ATP nói chung và Masters nói riêng. Anh là nhà vô địch có thứ bậc thấp nhất trong lịch sử các giải Masters 1000. Vacherot sẽ nhảy 164 bậc lên thứ 40 trên bảng điểm tuần tới, đánh dấu lần đầu tiên lọt vào top 100 và top 50 thế giới.

"Đây là điều tuyệt vời với Monaco. Trước giờ chúng tôi chưa từng có tay vợt sinh ra tại Monaco lọt vào top 100 đơn nam", bà de Massy nói thêm. "Ở Monaco, chúng tôi yêu thích Davis Cup vì đó là nơi chúng tôi được là một đội, được ở bên nhau. Dù là giải đấu, liên đoàn hay câu lạc bộ, tennis Monaco là một đại gia đình".

Với việc vào top 50, Vacherot sẽ thường xuyên đại diện cho Monaco ở các sự kiện ATP trong thời gian tới. Anh viết lịch sử cho Monaco trên bản đồ quần vợt thế giới bằng chính sự bền bỉ và trái tim không biết bỏ cuộc. Vacherot không chỉ mang theo cây vợt khi bước ra sân, anh còn mang theo trái tim của một đất nước nhỏ nhưng đầy ắp niềm kiêu hãnh. "Tôi làm điều này không chỉ cho bản thân, mà cho cả quê hương tôi, cho những ai dám ước mơ dù họ đến từ đâu".

Vy Anh