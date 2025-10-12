Tay vợt ngoài top 200 vô địch Thượng Hải Masters

Trung QuốcValentin Vacherot, người chỉ được dự Thượng Hải Masters nhờ suất dự bị vòng loại, đi thẳng đến chung kết rồi thắng Arthur Rinderknech 4-6, 6-3, 6-3 hôm 12/10.

Vacherot và Rinderknech cùng khép lại hành trình cổ tích tại Thượng Hải Masters vào Chủ nhật, khi Vacherot thắng người anh họ và cũng là đồng đội cũ thời đại học để giành danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp. Với chiến thắng này, tay vợt xếp thứ 204 thế giới trở thành nhà vô địch có thứ bậc thấp nhất trong lịch sử các giải Masters 1000.

Vacherot (phải) ôm cup Thượng Hải Masters, bên cạnh người anh họ Rinderknech, trên trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters

"Chuyện này thật không thể tin nổi. Tôi không biết điều gì đang xảy ra nữa. Tôi còn chẳng mơ được đến điều này, thật điên rồ", Vacherot chia sẻ sau trận chung kết. "Tôi rất hạnh phúc với những gì đã thể hiện suốt hai tuần qua. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã giúp tôi từ những ngày đầu sự nghiệp. Dù có một người thua cuộc hôm nay, tôi nghĩ thực ra là có hai người chiến thắng, một gia đình đã chiến thắng. Đây là câu chuyện phi thường cho môn quần vợt".

*tiếp tục cập nhật