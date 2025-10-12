Vacherot: 'Được đấu Djokovic là vinh dự rồi'

Trung QuốcTay vợt số 204 thế giới Valentin Vacherot khiêm tốn sau khi hạ Novak Djokovic 6-3, 6-4 ở bán kết Thượng Hải Masters.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói là trải nghiệm này thật tuyệt vời khi được đối đầu Djokovic. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh ấy, cả từ trận đấu này. Với bản thân, tôi cũng còn nhiều điều phải cố gắng", Vacherot nói sau trận đấu trên sân Trung tâm ở tổ hợp Qizhong Forest hôm 11/10. "Thật điên rồ với những gì vừa diễn ra. Tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì miêu tả nữa".

Vacherot (trái) bắt tay Djokovic, sau trận bán kết trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 11/10. Ảnh: Reuters

Thắng Djokovic 6-3, 6-4 giúp Vacherot trở thành tay vợt có thứ bậc thấp nhất lịch sử vào chung kết Masters 1000. Tay vợt Monaco cũng đảm bảo một vị trí trong top 100 vào tuần sau. Hiện thứ bậc tạm thời của Vacherot là 58 thế giới.

"Tôi có 100 phút ngập tràn hạnh phúc, dù không nhiều người muốn tôi thắng", Vacherot nói thêm. "Cũng phải thôi khi Novak được yêu mến tại đây, anh ấy cũng từng bốn lần vô địch giải. Tôi còn hơi choáng khi nghe lời giới thiệu về anh ấy lúc bước vào sân. Tôi đã có một trải nghiệm không thể tin nổi. Tôi sẽ tận hưởng thắng lợi này rồi nghĩ về chung kết".

Sự nghiệp của Vacherot chủ yếu diễn ra ở cấp độ Challenger. Anh phải chơi vòng loại của Thượng Hải Masters nhờ suất dự bị. Việc đi tới chung kết chắc chắn mang về cho tay vợt 26 tuổi 598.000 USD, nhiều hơn tổng tiền thưởng của anh từ đầu sự nghiệp.

"Một điều tôi học được khi lớn lên là phải luôn giữ đôi chân trên mặt đất", Vacherot chia sẻ. "Xin cảm ơn gia đình, người thân và tất cả những ai đã giúp đỡ tôi, những người đã đặt một viên gạch nhỏ để xây nên con đường tôi đã đi. Họ dạy tôi cách chiến đấu trước những khó khăn trên sân và cả trong cuộc sống. Đó là lý do tôi ở đây".

Djokovic thì không muốn truyền thông tập trung vào anh và từ chối trả lời câu hỏi phỏng vấn liên quan đến vấn đề thể trạng, rằng liệu có phải nguyên nhân khiến anh thua trận. Từ cuối set một, Nole đau lưng dưới và mất thế trận do hạn chế trong di chuyển và đánh bóng.

"Cậu ấy xứng đáng thắng", Djokovic nhận xét. "Trận đấu này là của Valentin. Tôi đã chúc mừng cậu ấy, nói rằng tinh thần, thai độ của cậu ấy rất tuyệt, cũng giống như lối chơi của cậu ấy vậy. Hôm nay, tay vợt hay hơn đã thắng".

Vy Anh