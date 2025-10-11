Đối thủ của Djokovic bội thu ở Thượng Hải Masters

Trung QuốcTay vợt số 204 thế giới Valentin Vacherot kiếm được ít nhất 322 nghìn USD ở Thượng Hải Masters, nhiều hơn toàn bộ tiền thưởng của anh từ đầu năm.

*Djokovic - Vacherot: 15h hôm nay 11/10, giờ Hà Nội.

Tính đến trước giải, Vacherot, người chủ yếu thi đấu ở cấp độ Challenger mùa này, mới chỉ kiếm được khoảng 200 nghìn USD trong năm. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc tại Thượng Hải đảm bảo một cú "cất cánh" về tài chính cho Vacherot, khi anh đã đi tới bán kết.

Nếu hạ Novak Djokovic và lọt vào chung kết, tay vợt Monaco sẽ nhận 598.000 USD, vượt cả tổng tiền thưởng sự nghiệp của anh ở cả nội dung đơn và đôi. Nếu vô địch, con số sẽ là 1,1 triệu USD cho tay vợt 26 tuổi.

Vacherot mừng chiến thắng trước Rune ở tứ kết Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Trung Quốc, hôm 9/10. Ảnh: Reuters

Với vị trí 204 thế giới, Vacherot vẫn thiếu 9 bậc để đủ điều kiện dự vòng loại Thượng Hải Masters. Nhưng anh vẫn bay đến Trung Quốc với hy vọng rằng một số tay vợt sẽ rút lui.

"Tôi biết có khả năng lớn mình được tham dự vòng loại, vì đây là giải Masters 1000 cuối cùng trong năm, nhiều người chấn thương sẽ rút lui", Vacherot kể lại. "Tôi tự nhủ rằng nếu không được tham dự, ít nhất tôi cũng đã đến Trung Quốc sớm để thích nghi và chuẩn bị cho 5 giải Challenger tiếp theo. Nhưng cuối cùng, tôi không cần đến những giải đó nữa, sau giải này tôi sẽ về nhà".

Vacherot gây hàng loạt bất ngờ từ đầu giải, thắng liền tám trận và chuẩn bị chơi trận bán kết Masters 1000 đầu tiên trong sự nghiệp. Điều đặc biệt là người em họ Arthur Rinderknech của anh cũng gây bất ngờ lớn khi góp mặt tại bán kết ở Thượng Hải. Chiến tích này giúp Rinderknech tạm tăng 17 bậc, vươn lên vị trí 37 thế giới, trong khi Vacherot chắc chắn góp mặt ở top 100 vào tuần sau.

"Nhóm chat gia đình của chúng tôi khá rộn ràng những ngày qua", Rinderknech nói. "Thật tuyệt khi chúng tôi giúp mọi người trong nhà gắn kết và vui vẻ hơn, ít nhất là trên mạng. Hai anh em cũng ngóng xem tình hình của nhau. Khá ngầu phải không?".

Về phía Vacherot, HLV của tay vợt 26 tuổi là Benjamin Balleret, người anh cùng mẹ khác cha. Khi còn thi đấu, Balleret từng vươn lên thứ bậc cao nhất là 204 vào tháng 6/2006.

"Nhóm chat gia đình có khoảng 20, 25 người. Ai cũng yêu quần vợt và luôn dõi theo cổ vũ cho tôi lúc trước, và giờ là Valentin và Arthur. Mẹ của Arthur là cựu tay vợt, còn mẹ của Valentin từng làm HLV". Balleret nói. "Giờ chủ đề trong nhóm chat chủ yếu là về quần vợt, rồi sau là địa điểm du lịch sắp tới của cả nhà".

Tại bán kết Thượng Hải Masters, Rinderknech chạm trán Daniil Medvedev, người thắng 6-4, 6-4 trước Alex de Minaur. Đối thủ của Vacherot hôm nay là Djokovic, kỷ lục gia của giải với bốn lần đăng quang. "Ai biết được Novak sẽ giải nghệ khi nào, chắc cũng không còn xa nữa", Vacherot nói về đàn anh. "Tôi được đấu với Novak vào thứ Bảy, điều đó sẽ có ý nghĩa rất lớn – ít nhất tôi cũng đã được chạm trán một người thuộc nhóm ‘Big 3’ trong sự nghiệp".

