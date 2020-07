Thái Lan sắp thử nghiệm vaccine nCoV trên người

Một quan chức cấp cao Thái Lan vừa cho biết, mục đích thử nghiệm lâm sàng sớm trong năm nay là để vaccine sẵn sàng sử dụng vào cuối năm 2021.

Ông Kiat Ruxrungtham, Giám đốc chương trình phát triển vaccine của Đại học Bangkok Chulalongkorn chia sẻ, cuộc thử nghiệm "ứng viên" tiềm năng này trên các loài linh trưởng cho kết quả khả quan, nên đã tiến tới bước sản xuất liều vaccine cho các thử nghiệm ở người.

Ruxrungtham cho biết ban đầu các nhà nghiên cứu Thái Lan mong muốn thử nghiệm lâm sàng vào tháng 6/2020. Tuy nhiên để mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch là điều không dễ dàng.

"Ứng viên" vaccine nCoV thử nghiệm lâm sàng trên người trong thời gian tới. Ảnh: Reuters.

Theo Ruxrungtham, cơ sở nghiên cứu vaccine đầu tiên của Thái Lan sẽ hoàn tất quy trình cho ra liều thử nghiệm trên người vào tháng 10 và sẵn sàng cho thử nghiệm vào tháng 11.

"Ban đầu mục tiêu thử nghiệm trên người sớm nhất là tháng 9, tuy nhiên sau đó vẫn chưa có đủ số liều sẵn sàng. Các cơ sở ở San Diego và Vancouver sẽ sản xuất 10.000 liều, đáp ứng các thử nghiệm cho 5.000 người. Nhóm đầu tiên gồm những tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 60, sẽ nhận được các liều vaccine khác nhau", ông nói thêm.

Ruxrungtham khẳng định các thử nghiệm vaccine tại Thái Lan sẽ không tiếp nhận bất cứ tình nguyện viên nào, cho đến khi họ nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan và một ủy ban đạo đức. Công ty BioNet-Asia của quốc gia này đang chuẩn bị các cơ sở sản xuất quy mô lớn, sẵn sàng bắt đầu dây chuyền một khi các thử nghiệm chứng minh thành công.

"Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, vaccine nCoV do Thái Lan phát triển sẽ sẵn sàng cho quốc gia này sử dụng rộng rãi trong quý III hoặc quý IV/2021", vị Giám đốc chia sẻ.

Tính đến ngày 12/7, Thái Lan đã có tổng cộng 3.217 ca nhiễm Covid-19 và 58 người tử vong được xác nhận. Không có trường hợp lây nhiễm cộng đồng nào tại địa phương được ghi nhận trong hơn một tháng qua.

Thế giới có khoảng 19 "ứng viên" đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng trên người, song vẫn chưa đối tượng nào chứng minh được hiệu quả ngừa bệnh lẫn mức độ an toàn. Trong số các quốc gia có mặt trong cuộc đua tìm ra vaccine Covid-19, Trung Quốc hiện dẫn đầu với "ứng viên" do công ty Sinovac Biotech phát triển.

Thy An (Theo Reuters, The New York Times)