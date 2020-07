Nga hoàn tất thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I vaccine nCoV

Elena Smolyarchuk, nhà nghiên cứu chính của Trung tâm nghiên cứu lâm sàng về thuốc tại Đại học Sechenov chia sẻ với tờ TASS newsswire rằng các thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người của vaccine nCoV do họ phát triển đã hoàn tất.

Vị đại diện cho biết quá trình nghiên cứu đã kết thúc với kết quả khả quan, chứng minh rằng vaccine an toàn. Các tình nguyện viên sẽ được xuất viện vào ngày 15/7 và 20/7. Các chuyên gia Nga nói rằng vaccine do Đại học Sechenov nghiên cứu có thể là "ứng viên" đầu tiên có khả năng chống lại nCoV hiệu quả. Tuy nhiên vẫn chưa có thông báo về thời điểm vaccine này sẽ được đưa vào sản xuất với mục đích thương mại.

"Nhóm chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng từ giữa tháng 6, đến nay đã cho kết quả đúng như mong đợi", Alexander Lukashev, Giám đốc Viện Ký sinh trùng Y học, Bệnh nhiệt đới và Vector-Borne tại Đại học Sechenov cho biết.

Một chuyên gia đang chuẩn bị các mẫu thử vaccine nCoV tại phòng thí nghiệm ở Nga, ngày 11/6. Ảnh: Anton Vaganov/Reuters.

Các báo cáo cho thấy Nga đã cho phép thử nghiệm lâm sàng vaccine nCoV tiềm năng vào ngày 16/6. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên gồm khoảng 20 người đã tiếp nhận mũi tiêm tại Viện Gamaleya, một trung tâm nghiên cứu dịch tễ học ở Moscow, Nga. Họ được yêu cầu cách ly tại bệnh viện trong vòng 28 ngày.

Nói về mức độ an toàn sau thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của "ứng viên" vaccine nội địa, Lukashev cho biết: "Sự an toàn của vaccine Đại học Sechenov đã được xác nhận. Nó tương ứng với sự an toàn của những loại vaccine hiện có trên thị trường".

Giai đoạn II cũng sắp được thực hiện để kiểm tra hiệu quả và khả năng miễn dịch của vaccine này. Mục đích là để xem liệu chủng ngừa nguyên mẫu có thực sự phát triển kháng thể đủ đáp ứng yêu cầu chống lại virus gây bệnh hay không. Tùy thuộc vào kết quả cuối cùng ở giai đoạn II mà các chuyên gia và các bên chịu trách nhiệm sẽ quyết định liệu "ứng viên" này có đủ điều kiện tiến đến giai đoạn III.

Mặc dù các nhà chức trách Nga tuyên bố vaccine của quốc gia này cho thấy kết quả tích cực và an toàn, song vẫn chưa có thông báo rõ ràng về cách thức và thời điểm vaccine sẽ được cung cấp rộng rãi. Một số người cũng đặt ra nghi vấn về giai đoạn hoàn thành các thử nghiệm lâm sàng. Xem xét dựa trên quy mô thử nghiệm khá nhỏ và số lượng tình nguyện viên tham gia vào nghiên cứu, có thể "ứng viên" này sẽ cần nghiên cứu thêm trước khi được chính thức thông qua để sử dụng.

Theo WHO, hiện có hơn 110 nhóm nghiên cứu trên toàn cầu tham gia vào cuộc đua phát triển vaccine Covid-19. Trong đó, hơn 5 nhóm đã tiến hành các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II và sắp tiến tới giai đoạn III. Các đơn vị nghiên cứu đang cố gắng đẩy nhanh quá trình thử nghiệm với tốc độ đáng kinh ngạc, với mục tiêu có sẵn vaccine cho công chúng sử dụng vào cuối năm nay. Song một số nhà khoa học vẫn nhận định rằng mục tiêu kể trên là một tuyên bố đầy tham vọng.

Thy An (Tổng hợp)