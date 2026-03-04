Vaccine viêm gan B tiêm bao nhiêu mũi mới đủ?

Tôi tiêm ba mũi viêm gan B vào 5 năm trước, mới đây kháng thể bị giảm và gia đình có bệnh nhân viêm gan, có nên tiêm lại? (Nguyễn Linh, 25 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Bệnh viêm gan B dễ lây qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục. Việt Nam là một trong các nước thuộc khu vực có tỷ lệ lưu hành virus viêm gan B cao nhất thế giới. Ở giai đoạn đầu, bệnh tiến triển âm thầm, không xuất hiện triệu chứng, khiến người bệnh không biết và không điều trị tăng nguy cơ biến chứng xơ gan, ung thư. Đây cũng là nguồn lây bệnh trong cộng đồng.

Theo WHO, cách phòng bệnh viêm gan B an toàn, hiệu quả là tiêm vaccine. Hiện có vaccine phòng viêm gan B loại đơn và phối hợp phòng thêm bệnh viêm gan A trong cùng mũi tiêm và vaccine có thành phần viêm gan B như 5 trong 1, 6 trong 1. Trẻ sơ sinh cần tiêm 1 mũi vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, sau đó trẻ cần theo sát lịch tiêm ngừa vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Người lớn cần tiêm ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước chủng ngừa.

Người lớn tiêm vaccine viêm gan B phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Tuy nhiên, kháng thể bảo vệ của vaccine có thể giảm dần theo thời gian, độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Do đó, mỗi người nên kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm kháng thể viêm gan B định kỳ, tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm để chống lại sự xâm nhập của mầm bệnh.

Bạn đã tiêm đủ ba mũi vaccine viêm gan B vào 5 năm trước, tức là đã hoàn thành liệu trình tiêm theo phác đồ tiêm của người lớn. Hiện kết quả xét nghiệm định lượng kháng thể của bạn đã giảm và trong gia đình có người đang mắc viêm gan B nên thuộc nhóm nguy cơ cao mắc bệnh. Bạn nên đến cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và tiêm vaccine theo chỉ định của bác sĩ để tăng cường kháng thể phòng bệnh. Hiện có hai loại vaccine viêm gan B loại đơn hoặc phối hợp phòng thêm viêm gan A. Bạn có thể được chỉ định lịch tiêm gồm bốn mũi trong vòng 12 tháng do có nguy cơ cao mắc bệnh.

Ngoài tiêm vaccine, bạn cũng nên phòng bệnh bằng cách sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, tránh uống rượu bia, ăn uống lành mạnh và tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân như bàn chải đánh răng, nhíp, kềm cắt móng, dao cạo râu với người bệnh.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC