Vaccine RSV tiêm cho mẹ giúp giảm hơn 80% số ca trẻ nhập viện

Theo một nghiên cứu tại Anh, vaccine RSV tiêm trong thai kỳ, có tác dụng bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các đợt nhiễm trùng nặng, giảm hơn 80% số ca trẻ phải nhập viện.

Một nghiên cứu mới của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) trên gần 300.000 trẻ sinh tại Anh từ 9/2024 đến 3/2025, cho thấy vaccine giúp giảm hơn 80% ca nhập viện vì RSV. Nếu thai phụ tiêm ít nhất 4 tuần trước sinh, hiệu quả đạt gần 85%; tiêm trước sinh khoảng 2 tuần vẫn mang lại một phần bảo vệ. Khoảng cách tiêm càng dài, khả năng bảo vệ cho trẻ càng tốt.

Tại Anh, vaccine RSV cho thai phụ được triển khai từ năm 2024. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tiêm từ tuần 28 để tạo miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn đầu đời, khi các bé dễ tổn thương nhất trước RSV. Việc triển khai vaccine dựa trên các thử nghiệm lâm sàng trước đó, cho thấy tiêm trong thai kỳ có thể tăng cường miễn dịch của người mẹ đủ để truyền khả năng bảo vệ cho con.

Thai phụ khám sức khỏe và chuẩn bị tiêm vaccine. Ảnh minh họa: Vecteezy

RSV là loại virus rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Một nửa số trẻ sơ sinh có thể mắc virus này trong năm đầu đời. Phần lớn các trường hợp chỉ biểu hiện như cảm lạnh nhẹ, nhưng một số có thể chuyển thành nhiễm trùng ngực nặng do viêm phổi, khiến trẻ phải gắng sức để thở và bú rất khó khăn. Mỗi năm tại Anh có hơn 20.000 trẻ nhập viện vì RSV và vẫn có một số trường hợp tử vong.

Bác sĩ Conall Watson, phụ trách chương trình RSV quốc gia tại UKHSA, cho biết ở những ca nhiễm nặng, cha mẹ có thể thấy rõ lồng ngực và phổi của trẻ phải gắng sức để kéo đủ oxy vào cơ thể. Ông nhấn mạnh đây là trải nghiệm rất đáng sợ với các gia đình.

Theo ông, vaccine có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc giữ an toàn cho trẻ. Giới chức y tế Anh khuyến khích phụ nữ mang thai trao đổi với nữ hộ sinh hoặc nhân viên y tế để tiêm vaccine đúng mốc 28 tuần thai, hoặc sớm nhất có thể trong tam cá nguyệt thứ ba nếu chưa kịp tiêm đúng lịch.

Số liệu mới nhất cho thấy khoảng 64% phụ nữ mang thai ở Anh đã tiêm vaccine RSV, nhưng tỷ lệ này tại London chỉ là 53%. Ngoài vaccine RSV, thai phụ cũng được khuyến cáo tiêm ngừa cúm và ho gà. Bên cạnh đó, vaccine RSV còn được chỉ định cho người từ 75 tuổi trở lên hoặc sống tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Văn Hà (Theo BBC)