Vaccine Pfizer có thể bảo quản ở nhiệt độ cao hơn

Vaccine Pfizer/BioNTech có thể bảo quản ở âm 25 độ C đến âm 15 độ C trong hai tuần, thay vì âm 80 độ C đến âm 60 độ C như công bố trước đó.