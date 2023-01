Vaccine Covid thế hệ hai của Pfizer có thể khiến người cao tuổi đột quỵ

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết vaccine Covid-19 hai giá trị của Pfizer có thể khiến người cao tuổi bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ.

Liên kết Dữ liệu An toàn Vaccine thuộc CDC Mỹ phát hiện vaccine thế hệ hai (còn gọi vaccine hai giá trị) phòng ngừa Omicron của Pfizer làm gia tăng tỷ lệ đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở người từ 65 tuổi trở lên. Tình trạng này có thể xảy ra trong vòng ba tuần đầu sau khi tiêm. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là dạng đột quỵ phổ biến nhất, thường do cục máu đông tạo thành.

Theo CDC, trong số 550.000 người cao tuổi sử dụng vaccine thế hệ mới của Pfizer, 130 người đã bị đột quỵ trong ba tuần sau tiêm, không ai tử vong. Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt, thành viên Ủy ban Cố vấn CDC về Thực hành Tiêm chủng, cho biết số ca đột quỵ được phát hiện là tương đối nhỏ.

"Tình trạng đột quỵ này không phải bất thường. Hệ thống của CDC giống như một loại radar, dù phát hiện rủi ro nhỏ, chúng tôi cũng sẽ điều tra xem đây có phải vấn đề nghiêm trọng hay không", tiến sĩ Schaffner cho biết.

Cơ quan này cũng lưu ý trong các hồ sơ y tế lớn khác, không phát hiện tình trạng đột quỵ tương tự. CDC khuyến nghị người trưởng thành, người già và những người dễ mắc Covid-19 vẫn tiêm chủng đầy đủ theo lịch trình trước đó.

"Dữ liệu tổng thể cho thấy các rủi ro lâm sàng khó xảy ra ngoài đời thực, nhưng chúng tôi tin rằng vẫn nên chia sẻ tất cả thông tin quan trọng với công chúng, như cách chúng tôi đã làm trong quá khứ", thông báo của CDC nêu rõ.

Một lọ vaccine Pfizer tại Schwenksville, Mỹ. Ảnh: Reuters

CDC cũng như Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu bổ sung từ hệ thống này và các hệ thống an toàn vaccine khác. Kết quả sẽ được thảo luận tại cuộc họp ngày 26/1 của Ủy ban Cố vấn về Vaccine và Sinh phẩm thuộc FDA.

Ngày 13/1, Pfizer cho biết chưa ghi nhận tình trạng đột quỵ trong hệ thống giám sát độc lập của hãng. Kể từ giữa năm 2022, hãng bắt đầu nghiên cứu vaccine "hai giá trị" thế hệ mới nhằm ngăn ngừa cả biến chủng Omicron và virus gốc năm 2020.

Hồi tháng 8, Cơ quan Quản lý Thuốc và các Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe (MHRA) trích dẫn một phân tích cho thấy vaccine tạo phản ứng miễn dịch tốt trước các biến chủng phụ khác của Omicron như BA.4 và BA.5.

Thục Linh (Theo CNN)