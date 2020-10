Vaccine Covid-19 của Modera hiệu quả với người lớn tuổi

Vaccine của Modera tạo kháng thể trung hòa virus ở người lớn tuổi hiệu quả tương đương người trẻ, tác dụng phụ như tiêm phòng cúm liều cao.

Đây là kết quả nghiên cứu an toàn ban đầu của hãng dược Moderna, do tiến sĩ Evan Anderson, Đại học Emory đứng đầu, công bố hôm 29/9 trên tạp chí Y khoa New England.

Phát hiện mở ra cái nhìn toàn diện hơn về mức độ an toàn của vaccine với người lớn tuổi, độ tuổi có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi nhiễm nCoV.

"Từ kết quả này ta có thể yên tâm hơn bởi hệ miễn dịch thường yếu dần theo tuổi tác", Anderson nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Moderna thử nghiệm vaccine với hai liều 25 mcg và 110 mcg trên 40 người từ 56 tuổi trở lên. Nghiên cứu là phần mở rộng của thử nghiệm an toàn giai đoạn một hãng thực hiện trên các tình nguyện viên độ tuổi 18-55.

Các nhà khoa học phát hiện ở nhóm được tiêm hai mũi 100 mcg cách nhau 28 ngày, vaccine tạo phản ứng miễn dịch gần giống phản ứng quan sát được ở người trẻ.

Moderna đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba vaccine liều 250 mcg trên quy mô rộng hơn. Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi các hãng dược nộp đơn xin phê duyệt khẩn cấp.

Tác dụng phụ của vaccine Moderna gồm đau đầu, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ớn lạnh và đau tại vùng tiêm, mức độ từ nhẹ tới trung bình.

Vaccine của hãng dược Moderna được thử nghiệm tại Mỹ hồi tháng 7/2020. Ảnh: AP

Song, có ít nhất hai tình nguyện viên gặp phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêm vaccine liều nhẹ. Một người sốt cấp độ ba, nhiệt cơ thể trên 39 độ C. Một người có triệu chứng mệt mỏi nghiêm trọng, không thể thực hiện các hoạt động hàng ngày.

"Điều này tương tự những gì nhiều người lớn tuổi gặp phải khi họ tiêm vaccine cúm liều cao", Anderson nhận định. "Họ có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc sốt".

Norman Hulme, 65 tuổi, sống tại Emory, là một trong những người được tiêm thử nghiệm vaccine Moderna liều nhẹ. Ông cho biết cảm thấy cần tham gia thử nghiệm sau khi xem những người trên tuyến đầu chống dịch ở New York và Washington đối mặt với Covid-19.

"Thực sự tôi không gặp tác dụng phụ nào", Hulme nói. "Tôi biết Moderna mới sử dụng một công nghệ mới và có thể có rủi ro. Song, ai đó cần thử nghiệm công nghệ mới này".

Lê Hằng (Theo Reuters)