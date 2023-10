Vaccine cho nam giới trước mùa cưới

Để phòng bệnh cho bạn đời tương lai, nhiều nam giới đã đến VNVC tiêm vaccine trước khi cưới vài tháng.

Từ tuần đầu tháng 10, Hệ thống tiêm chủng VNVC ghi nhận số nam giới đi tiêm vaccine tiền hôn nhân tăng so với cùng kỳ tháng trước 30%. Nhiều người dành thời gian tiêm chủng để chuẩn bị kết hôn vào cuối năm.

Anh Đỗ Hữu Ân (27 tuổi, VNVC Đà Nẵng), cho biết đến tiêm vacicne ngừa viêm gan B do lo ngại có thể mắc bệnh, lây cho vợ sắp cưới. Anh Ân giải thích công việc hiện tại yêu cầu thường xuyên phải uống nhiều rượu bia, lâu dần gây mệt mỏi, đau khớp, chán ăn. Trong khi đó, bệnh viêm gan B có triệu chứng tương tự, có thể lây qua đường tình dục. Lo lắng bị nhiễm bệnh viêm gan B, anh đã đi xét nghiệm và kết quả chưa mắc bệnh nên tiêm vaccine phòng bệnh cho bản thân và vợ tương lai.

Còn anh Phan Trọng Minh (25 tuổi) cho biết gia đình từng có người bị hiếm muộn nghi do mắc quai bị khi còn nhỏ và không điều trị tại bệnh viện. Anh Minh chưa mắc quai bị, lo lắng có thể đột ngột mắc bệnh sau đó không thể sinh con, trong khi lễ cưới chỉ còn cách 3 tháng. Tại VNVC Nguyễn Thái Học (Hà Nội), anh đăng ký cho mình gói tiêm chủng gồm 9 loại vaccine ngừa các bệnh thủy đậu, sởi, quai bị, rubella, bạch hầu, ho gà, uốn ván, các bệnh do phế cầu, các bệnh do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, viêm gan A, B, HPV và cúm, lịch tiêm rải rác trong 6 tháng.

BS.CKI Nguyễn Lê Nga, Quản lý Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết việc ngày càng có nhiều nam giới quan tâm đến tiêm vaccine trước khi kết hôn là dấu hiệu đáng mừng. Lý do là nam giới cũng có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng sinh sản ví dụ quai bị, bệnh vùng sinh dục do HPV...

"Lợi ích rõ nhất của tiêm chủng tiền hôn nhân là giúp các cặp đôi phòng bệnh tốt hơn, tránh lây nhiễm chéo giữa hai vợ chồng. Tiêm chủng cũng giúp bảo vệ cho thai kỳ của người mẹ ít nguy cơ nhiễm bệnh hơn, trẻ sinh ra được bảo vệ tốt hơn", bác sĩ Nga nói.

Nam giới tiêm vaccine HPV trước khi kết hôn tại VNVC. Ảnh: Tuyết Huỳnh

Do đó, nam giới trước khi kết hôn được tư vấn chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp và đường tình dục. Nam giới có thể̉ ưu tiên tiêm trước vaccine viêm gan B, HPV.

Trong đó, Việt Nam là nước nằm trong vùng lưu hành của virus gây viêm gan B (HBV) với tỷ lệ nhiễm bệnh vào khoảng 10 đến 16% dân số. Viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Nếu chồng nhiễm bệnh, vợ có nguy cơ cao sẽ bị lây bệnh. Người vợ nhiễm viêm gan B trong thời gian mang thai có thể lây truyền sang thai nhi khiến trẻ tăng nguy cơ mắc bệnh, phát triển thành viêm gan mạn tính và xơ gan.

HPV là virus gây ra các bệnh về đường sinh dục như u nhú sinh dục và liên quan đến hàng loạt các loại ung thư ở nam giới như ung thư dương vật, ung thư hậu môn, ung thư vòm họng. Trong đó, nam giới có tỷ lệ đào thải virus thấp hơn nữ giới 26%. Việc tiêm chủng HPV sẽ giúp nam giới phòng ngừa tình trạng nhiễm HPV lâu dài, giảm nguy cơ mắc bệnh và truyền bệnh sang cho bạn đời.

Để phòng các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, nam giới có thể tiêm cúm, thủy đậu, phế cầu, não mô cầu, sởi - quai bị - rubella, bạch hầu - ho gà - uốn ván. Các bệnh này dễ lây lan thông qua các giọt bắn và tiếp xúc gần với người bệnh. Trong trường hợp người vợ chuẩn bị mang thai, chồng nhiễm bệnh có thể dễ lây cho vợ, gây nguy hiểm với sức khỏe thai phụ và thai nhi.

Nam giới tiêm phòng trước khi kết hôn là cách bảo vệ sức khỏe và tránh lây nhiễm cho bạn đời. Nguồn: Time

Theo bác sĩ Nga, thủy đậu và quai bị thường được coi là "bệnh trẻ con". Thực tế, người lớn có nguy cơ mắc và gặp các biến chứng nguy hiểm của bệnh. Người chồng mắc bệnh và lây thủy đậu cho vợ trong lúc mang thai có thể ảnh hưởng đến thai kỳ và nguy cơ cao gây ra dị tật cho thai nhi. Dù khỏi bệnh, siêu vi thủy đậu vẫn trú ngụ trong hạch thần kinh gây ra bệnh Zona thần kinh và tái phát khi sức đề kháng của cơ thể suy yếu.

Với quai bị, bệnh tiến triển nặng ở nam giới có thể gây viêm nhiễm làm teo tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng và dẫn đến vô sinh.

"Do đó, tiêm ngừa là cách bảo vệ sớm và phòng xa các biến chứng có thể gặp phải cho cả gia đình", bác sĩ Nga nói.

Nhật Linh