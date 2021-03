Vaccine AstraZeneca tại Mỹ hiệu quả 79%

Kết quả thử nghiệm tại Mỹ, vaccine Covid-19 của AstraZeneca, tên gọi AZD1222, hiệu quả 79% và không gây ra nguy cơ đông máu.

Kết quả phân tích độ an toàn và hiệu quả được Mỹ công bố ngày 22/3. Thử nghiệm giai đoạn 3 tiến hành trên hơn 32.000 người. Trong số các tình nguyện viên, khoảng 20% từ 65 tuổi trở lên, 60% có bệnh nền như tiểu đường, béo phì nặng hoặc tim mạch. Kết quả cho thấy vaccine tác dụng 79% trong ngăn ngừa các ca nhiễm nCoV có triệu chứng và hiệu quả 100% trong phòng bệnh chuyển nặng, nhập viện.

"Dữ liệu này củng cố kết quả trước đó, thu được từ các thử nghiệm vaccine AZD1222 trên tất cả người trưởng thành. Song thật thú vị khi thấy nó hiệu quả tương đương ở người trên 65 tuổi", Ann Falsey, giáo sư y khoa tại Đại học Y Rochester, thành viên tổ đánh giá, cho biết.

"Phân tích cho thấy vaccine AstraZeneca là lựa chọn tiêm chủng bổ sung rất cần thiết, mang lại niềm tin rằng người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể hưởng lợi từ nó", ông nói thêm.

Ban giám sát an toàn độc lập không tìm được bằng chứng cho thấy vaccine làm tăng nguy cơ đông máu. AstraZeneca cho biết sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu và chuẩn bị đệ trình hồ sơ lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) xin cấp phép sử dụng sản phẩm trong những tuần tới.

Hai lọ vaccine Covid-19 của AstraZeneca đươc chụp tại trung tâm tiêm chủng ở Nuremberg, Đức, ngày 18/3. Ảnh: AFP

Mene Pangalos, phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển của hãng, cho biết: "Chúng tôi tin rằng vaccine đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hàng triệu người khỏi loại virus chết chóc này".

Kết quả thử nghiệm được AstraZeneca công bố sau khi hàng loạt nước ngừng sử dụng vaccine do lo ngại hiện tượng đông máu. Các chuyên gia đã chỉ trích mạnh mẽ động thái này, lý do là thiếu dữ liệu. Đến ngày 18/3, Cơ quan Quản lý Thuốc và Dược phẩm châu Âu (EMA) tuyên bố vaccine an toàn và hiệu quả, không gây huyết khối tĩnh mạch và thuyên tắc phổi. Đức, Pháp, Italy và nhiều nước châu Âu, đã tiếp tục dùng vaccine. Việt Nam cũng tiếp tục triển khai vaccine AstraZeneca, trong gần 34.000 người đã được tiêm chưa ghi nhận trường hợp đông máu, một ca phản vệ độ 3, 12 ca phản vệ độ 2 và hơn 4.000 trường hợp xuất hiện phản ứng thông thường sau tiêm.

Thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ có kết quả chậm hơn các khu vực khác vì từng bị tạm dừng trong 7 tuần hồi mùa thu năm ngoái. Các nhà khoa học nghi ngờ vaccine gây tác dụng phụ nghiêm trọng về thần kinh ở tình nguyện viên, song giới chuyên gia đã chứng minh điều này là không đúng.

Thục Linh (Theo AFP, CNBC)