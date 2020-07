Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cấm TikTok

Ủy ban thượng viện về an ninh nội địa nhất trí phê duyệt đề xuất cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị do chính phủ cung cấp.

Đạo luật Không TikTok trên Thiết bị Chính phủ được Thượng nghị sĩ bang Missouri Josh Hawley trình hồi tháng ba và được Ủy ban Vấn đề Chính phủ và An ninh Nội địa của Thượng viện thông qua ngày 22/7. Dự luật sẽ được đưa ra biểu quyết ở toàn thượng viện.

Dự luật này cấm nhân viên, nhà thầu liên bang, nhà lập pháp tải xuống hoặc sử dụng TikTok và tất cả ứng dụng khác của tập đoàn ByteDance có trụ sở tại Bắc Kinh trên bất kỳ thiết bị nào do chính phủ cung cấp.

Logo TikTok trên một máy tính bảng tại Paris tháng 11/2019. Ảnh: AFP.

TikTok thu hút gần một tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó ước tính có hơn 52 triệu người dùng ở Mỹ, tăng khoảng 12 triệu kể từ khi Covid-19 bùng phát. TikTok đặc biệt phổ biến với những người trẻ sử dụng điện thoại thông minh.

TikTok lọt vào "tầm ngắm" của chính quyền Trump trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh ngày càng căng thẳng vì vấn đề Covid-19, Đài Loan, luật an ninh Hong Kong và Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi đầu tuần cho biết nước này đang cân nhắc cấm các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok, do lo ngại an ninh quốc gia. Phó tổng thống Mike Pence cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục lập trường cứng rắn với các thực thể Trung Quốc đe dọa an ninh, trong đó có TikTok.

Quan chức Mỹ luôn tỏ ra lo ngại về TikTok trong vấn đề an ninh quốc gia. Họ cho rằng luật pháp Trung Quốc yêu cầu các công ty trong nước phải "hỗ trợ và hợp tác" với các cơ quan an ninh, tình báo của nước này. Tuy nhiên, TikTok nhiều lần khẳng định chính phủ Trung Quốc chưa từng yêu cầu chia sẻ thông tin người dùng và ngay cả khi được yêu cầu, họ cũng không làm như vậy.

Phương Vũ (Theo Reuters)