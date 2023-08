Ưu và nhược điểm của các phụ kiện gắn bên ngoài xe

Giá nóc, bệ bước chân, vè che mưa là những phụ kiện được nhiều người sử dụng nhưng đều có ưu, nhược điểm mà tài xế cần cân nhắc.

Giá nóc

Giá nóc giúp mở rộng không gian chứa đồ của xe, giúp tài xế có thể gắn thêm các phụ kiện như đèn trợ sáng, thùng đựng đồ, hoặc là nơi để những hành lý có thể chịu mưa, nắng. Tuy nhiên, theo WapCar, một nhược điểm lớn của giá nóc là có thể tạo ra nhiều tiếng ồn, như tiếng ồn vì hành lý, đồ đạc trên giá nóc cạ vào nhau, nhất là khi xe di chuyển qua địa hình xấu, hành lý không được ràng buộc chặt.

Thùng chở đồ gắn trên giá nóc. Ảnh: Gear Junkie

Ngoài ra, giá nóc còn có thể gây tiếng ồn do gió vì tính khí động học trên nóc xe bị thay đổi, nhất là khi lắp cả cốp nóc, khiến gió không còn lướt một cách mượt mà, bị nhiễu động, tạo ra tiếng ồn. Chính vì tính khí động học của xe bị ảnh hưởng, cùng trọng lượng hành lý tăng, sử dụng giá nóc có thể khiến xe tốn xăng hơn, nhất là khi chạy nhanh.

Giải pháp để giảm độ ồn khi sử dụng giá nóc là lựa chọn các loại giá nóc có thiết kế vát cạnh, dễ tháo lắp. Khi chỉ đi trong phố, không cần thiết lắp giá nóc.

Bệ bước chân

Bệ bước chân là trang bị tiêu chuẩn trên một số mẫu xe gầm cao, nhằm hỗ trợ hành khách lên, xuống xe dễ dàng hơn. Bệ bước chân còn có tác dụng phụ là bảo vệ mạn sườn dưới của xe khỏi bùn đất, đá văng.

Bệ bước chân gắn dưới cửa xe. Ảnh: Motor1

The Car and Driver, khi lắp bệ bước chân, đa phần khoảng sáng gầm xe sẽ bị giảm, do đó khiến việc di chuyển trên địa hình xấu sẽ khó khăn hơn, xe dễ chạm gầm. Chính vì thế, đây là một trang bị cần cân nhắc kỹ trước khi lắp, nhất là với những xe có khoảng sáng gầm không lớn.

Vè che mưa

Vè che mưa là phụ kiện thông dụng, hữu ích đối với các nước nhiệt đới, nhiều mưa như Việt Nam. Tác dụng chính của vè che mưa là cho phép tài xế mở hé cửa kính để lấy khí tươi khi trời mưa, giúp xe giảm tình trạng mờ kính, mà không bị mưa tạt vào bên trong. Ngoài ra, vè che mưa còn giúp tài xế có thể hé cửa lúc đỗ xe khi trời nắng, để giảm nhiệt trong khoang lái, không cần lo bị kẻ xấu thò tay vào khe cửa để ăn trộm.

Vè che mưa ở kính trước. Ảnh: Paultan

Theo Paultan, vì vè che mưa là phụ kiện gắn thêm cho xe, cho nên tính khí động học của xe có thể bị ảnh hưởng khi lắp. Các luồng gió thổi ở hai bên cạnh xe bị vè che mưa làm nhiễu động, từ đó có thể gây ra tiếng ồn khi di chuyển nhanh. Do đó để giảm thiểu độ ồn, tài xế cần chọn vè che mưa có thiết kế mỏng, ôm sát vào cửa kính, tránh sử dụng các loại vè che mưa qua lồi ra hai bên, nhằm đảm bảo sự tối ưu của tính khí động học của xe.

Tân Phan