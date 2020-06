Ưu đãi cho runner dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight

Ngoài ưu đãi giá vé tàu đi lại, VnExpress Marathon Hanoi Midnight còn giảm 50% hạng vé Regular cho sinh viên Hà Nội khi đăng ký cá nhân.

Với thông điệp "Running to the light", VnExpress Marathon Hanoi Midnight sẽ diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, qua các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô. Bên cạnh hoạt động thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sẽ có những hoạt động bên lề thú vị. Do đó, runner và người thân có thể cùng nhau tham dự, khám phá những nét văn hoá độc đáo của Hà Nội, trải nghiệm những món ăn đường phố đặc trưng dưới tiết trời se lạnh.

Để cổ vũ tinh thần cho runner, VnExpress phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 20% cho cả ghế ngồi và giường nằm. Ưu đãi dành cho khách mua vé chiều đi từ 18/8 đến 22/8, chiều về từ 22/8 đến 26/8. Runner tham khảo cách thức mua vé tàu ưu đãi tại đây.

Nữ runner trải nghiệm cảm giác chạy đêm Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành.

Ngoài ra, ban tổ chức còn triển khai chương trình giảm giá vé 50% cho tất cả sinh viên trên địa bàn Hà Nội khi đăng ký tham gia từ 8/6 đến 22/7/2020 tại đây. Lưu ý, vé khuyến mãi không được phép thay đổi cự ly thông tin vận động viên đã đăng ký hay chuyển nhượng. Cụ thể:

Đăng ký cá nhân Cự ly Regular Giá sau chiết khấu 50% 5 km 480.000 đồng 240.000 đồng 10 km 960.000 đồng 480.000 đồng 21 km 1,14 triệu đồng 570.000 đồng 42 km 1,32 triệu đồng 660.000 đồng

Chính sách ưu đãi giá vé cũng được áp dụng cho các runner đăng ký tham gia giải chạy theo nhóm. Theo đó, nhóm 10-29 người giảm 10%, nhóm 30-49 người giảm 15%, nhóm 50-100 người giảm 20%, nhóm trên 100 người giảm 25%. Nhóm doanh nghiệp thuộc Tập đoàn FPT có thể đăng ký qua Tổng hội, văn phòng các công ty của Tập đoàn để được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ hoặc liên hệ đăng ký với ban tổ chức qua email. Xem chi tiết tại đây.

Năm 2020, VnExpress Marathon phối hợp cùng ba địa phương tổ chức các giải chạy tại Hà Nội, Huế và Quy Nhơn. VM Quy Nhơn ngày 26/7 là giải diễn ra sớm nhất. Khác với không khí náo nhiệt của VM Quy Nhơn, runner sẽ có những giây phút trầm lắng khi tham gia giải chạy đêm VM Hà Nội Midnight ngày 22/8. Trong khi đó, VM Huế ngày 6/9 mang đến cho runner trải nghiệm khác biệt tại cố đô xưa. Xem thông tin về các giải chạy tại đây.

Nguyễn Huyền