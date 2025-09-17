Usain Bolt: 'Nghỉ tập chạy, tôi leo cầu thang cũng thở dốc'

Nhật BảnNgười chạy nhanh nhất lịch sử, Usain Bolt thú nhận tuổi 39, chỉ cần đi lên cầu thang cũng khiến anh thở không ra hơi.

Trong lần xuất hiện tại giải điền kinh VĐTG ở Tokyo cuối tuần qua, Bolt tái hiện điệu mừng kiểu tia chớp quen thuộc trước 60.000 khán giả Nhật Bản. Kỷ lục chạy 100m trong 9,58 giây và 200m trong 19,19 giây của anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị phá. Dù vậy, Bolt cho biết thể lực của anh đang suy giảm rõ rệt, sau khi đứt dây chằng mắt cá năm ngoái.

"Tôi không còn chạy nữa", cựu VĐV Jamaica nói. "Chủ yếu là tập gym, nhưng tôi cũng không hứng thú lắm. Giờ thì tôi nhận ra mình cần phải tập chạy lại, vì chỉ cần leo cầu thang tôi cũng thấy hụt hơi".

Usain Bolt tại giải điền kinh thế giới ở Tokyo, Nhật Bản ngày 14/9/2025. Ảnh: EPA

Tại Tokyo, hậu bối của Bolt, Oblique Seville đoạt HC vàng chạy 100m tới thành tích 9,77 giây. Nhưng chân chạy 24 tuổi vẫn còn quãng đường dài để bắt kịp thành tích 8 HC vàng Olympic và 11 danh hiệu vô địch thế giới của đàn anh.

Khi được hỏi tại sao lớp VĐV hiện tại chưa thể sánh bằng thế hệ trước, Bolt nói: "Thật sự chúng tôi đơn giản là tài năng hơn. Công nghệ giày hay mặt đường mới cũng không thể thay thế tài năng thiên bẩm. Hãy nhìn sang nữ giới, thành tích của họ ngày càng nhanh hơn, chứng tỏ sự tiến bộ. Nhưng ở nam thì khác. Thế hệ chúng tôi đơn giản vượt trội".

Những đối thủ một thời của Bolt như Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell hay Justin Gatlin đều từng đạt thành tích dưới 9,75 giây, điều cả thập kỷ qua không ai làm được cho tới Seville.

Bên ngoài đường chạy, Bolt cho biết cuộc sống của anh xoay quanh gia đình. "Tôi thường chỉ kịp dậy tiễn bọn trẻ đi học", anh nói. "Sau đó nếu không có việc gì, tôi ở nhà xem phim, có lúc thì tập nhẹ. Chiều về, tôi chơi với chúng một lúc, đến khi chúng bắt đầu làm phiền thì tôi đi chỗ khác. Tôi giờ thích chơi xếp hình, rất thú vị".

Dù không còn theo sát điền kinh như trước, Bolt cho biết anh dự định đưa các con, Olympia Lightning (5 tuổi) cùng song sinh Saint Leo và Thunder (4 tuổi), tới Bắc Kinh năm 2027 để xem giải vô địch thế giới. Đó cũng chính là nơi sự nghiệp huyền thoại của ông khởi đầu, với cú hat-trick HC vàng Olympic 2008.

"Bọn trẻ khi đó sẽ khoảng 6, 7 tuổi, đủ để hiểu tôi đã làm gì", anh nói thêm. "Tôi muốn chỉ cho chúng thấy nơi mọi chuyện bắt đầu, những khoảnh khắc chúng chỉ từng xem qua video".

Hoàng An (theo Guardian)