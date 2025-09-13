Usain Bolt: 'Chưa thấy ai có thể phá kỷ lục của tôi'

Nhật BảnTrước thềm giải điền kinh VĐTG 2025 tại Tokyo, huyền thoại Usain Bolt khẳng định chưa thấy VĐV nào đủ khả năng phá kỷ lục 100m và 200m của mình.

Ở cự ly 100m nam, Bolt đang giữ cả kỷ lục thế giới lẫn kỷ lục Olympic. Huyền thoại người Jamaica lập kỷ lục thế giới vào tháng 8/2009 tại Berlin với thành tích 9 giây 58, và lập kỷ lục Olympic tại London 2012 với thành tích 9 giây 63. Ngoài ra, anh hiện còn giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 200m với 19 giây 19 tại Berlin 2009.

Usain Bolt tạo dáng ăn mừng quen thuộc trong sự kiện của Puma tại Tokyo ngày 11/9. Ảnh: Reuters

Với 11 HC vàng tại các giải VĐTG và 8 HC vàng Olympic, Bolt là một trong những biểu tượng của thể thao, không riêng điền kinh hay chạy ngắn. Dù giải nghệ từ năm 2017, anh vẫn giữ danh hiệu là "người đàn ông nhanh nhất thế giới".

Bolt đang ở Tokyo để trao huy chương cho nội dung chung kết 100m tại giải VĐTG ngày 14/9. Trong sự kiện hôm 11/9, cựu chân chạy huyền thoại 39 tuổi nhấn mạnh không lo ngại việc bị các hậu bối phá kỷ lục 100m và 200m.

"Tôi không lo", Bolt khẳng định. "Tài năng thì luôn xuất hiện, các VĐV sẽ làm tốt, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi không thấy ai có thể phá kỷ lục. Vì thế, tôi hoàn toàn yên tâm".

"Tia chớp" người Jamaica cũng dự đoán chung kết 100m nam sẽ là cuộc cạnh tranh của các chân chạy Jamaica, với Kishane Thompson và Oblique Seville được Bolt đánh giá cao hơn so với nhà vô địch Olympic Noah Lyles. "Kishane và Oblique đã chứng minh được phong độ. Giờ chỉ còn chờ họ thực thi đúng vào ngày thi đấu", anh bày tỏ.

Bolt lập kỷ lục thế giới chạy 100m ở giải vô địch điền kinh thế giới 2009 tại Berlin. Ảnh: Reuters

Nghiên cứu mới của Đại học Massachusetts còn cho rằng Bolt có thể chạy 100m trong 9,42 giây nếu sử dụng "siêu giày" thế hệ mới. Chính Bolt cũng đồng tình: "Tôi hoàn toàn tin như vậy. Shelly-Ann Fraser-Pryce sau khi có đôi giày mới đã chạy nhanh hơn. Tôi chắc chắn mình cũng sẽ làm được như vậy".

Dù vậy, kỷ lục gia người Jamaica thừa nhận chưa thử bất kỳ mẫu giày hiện đại nào vì sợ chấn thương gân kheo, và tin rằng kỷ lục 9 giây 58 vẫn sẽ đứng vững thêm nhiều năm nữa.

Khi được hỏi ai có thể phá cột mốc huyền thoại ấy, Bolt nửa đùa nửa thật: "Tôi mong rằng có thể là một trong những đứa con của mình. Nhưng đến giờ, chúng chưa bộc lộ tài năng. Biết đâu sau này sẽ khác".

Giải điền kinh VĐTG 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Giải có tổng cộng 49 nội dung, bao gồm chạy, nhảy, ném, bộ môn phối hợp và cả marathon cùng đi bộ đường dài. Với quy mô này, sự kiện được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước Thế vận hội Los Angeles 2028.

Hồng Duy tổng hợp