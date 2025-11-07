Uống trà sữa thế nào có lợi cho sức khỏe

Trà sữa thường chứa nhiều đường, calo và chất phụ gia, nên chọn loại làm từ sữa hạnh nhân, yến mạch, ít đường và trân châu để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Trà sữa trân châu là loại đồ uống được làm từ trà, sữa, chất tạo ngọt và trân châu, có thể có nhiều hương vị kết hợp khác nhau. Trà sữa thường được uống lạnh, dùng kèm với một ống hút lớn để có thể thưởng thức trân châu cùng với trà.

Thông tin dinh dưỡng

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 230 ml trà sữa trân châu chứa:

Calo: 120

Protein: 0 g

Chất béo: 1,5 g

Carbohydrate: 28 g

Chất xơ: 0 g

Đường: 28 g

Những chất dinh dưỡng này chỉ có trong một ly trà sữa trân châu thông thường. Nhiều loại được pha chế thêm với bánh pudding, sữa chua, trái cây, thạch, siro... Trà sữa trân châu cũng cung cấp một số vitamin và khoáng chất song chỉ với một lượng nhỏ gồm folate, canxi, cắt, selen.

Trà sữa trân châu được làm từ trà, sữa, chất tạo ngọt và trân châu, thường chứa nhiều đường, calo. Ảnh được tạo bởi AI

Rủi ro sức khỏe

Uống trà sữa có thể giúp bạn tăng cường năng lượng. Các polyphenol trong trà đen và trà ô long vốn là thành phần cơ bản phổ biến của trà sữa trân châu, có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh như ung thư, tiểu đường và tim mạch.

Trà sữa trân châu nhìn chung an toàn, nhưng tốt nhất nên uống vừa phải. Loại đồ uống này thường chứa nhiều đường và calo, uống quá nhiều có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như:

Bệnh tiểu đường và béo phì: Chỉ một cốc trà sữa khoảng 474 ml chứa nhiều đường hơn lượng đường khuyến nghị hàng ngày. Uống quá nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và béo phì.

Táo bón: Trân châu thường chứa một loại chất xơ gọi là guar gum. Chất phụ gia này giúp kết dính các hạt trân châu. Guar gum nở ra khi tiếp xúc với nước. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến táo bón.

Mẹo uống trà sữa có lợi

Giống như nhiều loại đồ uống có đường khác, mọi người chỉ nên uống trà sữa vừa phải. Một số lựa chọn có thể giúp bạn uống trà sữa có lợi cho sức khỏe.

Thêm ít topping hơn: Trân châu trong trà sữa đã chứa rất nhiều đường. Dùng ít topping hơn (các loại thêm vào trà sữa) như thạch, bánh pudding hoặc trân châu nhân sữa chua hoặc không thêm topping cũng có thể giảm đáng kể lượng đường nạp vào cơ thể.

Chọn ít đường: Trà sữa thường sử dụng chất tạo ngọt để tăng hương vị. Khi gọi trà sữa trân châu hoặc tự pha chế, hãy tìm những loại ít đường hơn. Nên chọn chất tạo ngọt tự nhiên như quả la hán, siro yacon hoặc các chất tạo ngọt khác.

Chọn sữa thay thế không phải sữa bò: Sữa đậu nành, sữa hạnh nhân và sữa yến mạch hoặc kem không sữa có thể giảm lượng calo đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn sữa nguyên kem hoặc kem. Đây cũng là những lựa chọn thay thế phù hợp cho người bị dị ứng sữa.

Lựa chọn đồ uống lành mạnh khác: Thưởng thức loại trà yêu thích như trà đen, trà nhài hoặc trà xanh cùng với một vài giọt mật ong để có vị ngọt. Matcha là loại trà xanh dạng bột có chứa chất chống oxy hóa và caffeine. Bạn có thể thêm sữa vào matcha để có kết cấu kem giống như trà sữa.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Health)