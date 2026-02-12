Uống sữa từ bò nhiễm dại, có mắc bệnh không?

Uống sữa từ bò mắc bệnh dại, có nguy cơ bị lây bệnh không, thưa bác sĩ? (Hoàng Thanh, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, lây từ động vật có vú máu nóng sang người khi bị cắn, cào hoặc liếm lên niêm mạc, vết thương hở. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), con đường lây truyền phổ biến nhất của bệnh dại là nước dãi, bên cạnh đó, virus dại cũng đã được phát hiện và có thể lây truyền qua nước mắt, mô thần kinh.

Bò là động vật có vú, máu nóng, có thể nhiễm bệnh dại. Đến nay, chưa có nghiên cứu công khai cho thấy sữa của động vật nhiễm dại có hại cho con người.

Tuy nhiên vào tháng 3, truyền thông Ấn Độ đưa tin về trường hợp người phụ nữ đã tử vong do bệnh dại, vì uống sữa bò mắc bệnh dại không qua tiệt trùng. Trước đó, CDC Mỹ từng ghi nhận trường hợp hy hữu. 66 người đã phải tiêm dự phòng sau phơi nhiễm virus dại vì uống sữa chưa tiệt trùng từ một con bò bị bệnh dại. Do đó, cách tốt nhất là kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của con vật và tiêu hủy sản phẩm nghi ngờ nhiễm bệnh.

Mọi người nên tránh tiếp xúc với nước dãi của động vật có vú máu nóng để phòng ngừa bệnh dại. Ảnh: Vecteezy

Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị, khi phát bệnh gần như 100% người và động vật tử vong. Người thường xuyên tiếp xúc với động vật có vú máu nóng như bác sĩ thú y, người giết mổ, chủ trang trại... cần tiêm phòng chủ động.

Nếu bị cắn, cào, liếm vào vết thương hở, cần rửa ngay bằng nước sạch và xà phòng, sát khuẩn bằng dung dịch iốt hoặc povidine, sau đó đến cơ sở tiêm chủng để được bác sĩ chỉ định tiêm vaccine. Phác đồ sau phơi nhiễm gồm 5 mũi tiêm bắp (ngày 0, 3, 7, 14, 28) hoặc 4 mũi tiêm trong da (ngày 0, 3, 7, 28). Với vết thương nặng ở đầu, mặt, cổ, bác sĩ có thể chỉ định thêm huyết thanh kháng dại.

Người đã tiêm phòng đầy đủ trước đó, nếu bị cắn chỉ cần tiêm nhắc 2 mũi vào ngày 0 và 3, không cần huyết thanh. Phòng chủ động trước phơi nhiễm gồm 3 mũi vào ngày 0, 7 và 21 hoặc 28.

Bác sĩ Nguyễn Như Điền

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC