Uống nước rau mã đề có trị được viêm gan B?

Tôi nghe nói kiên trì uống nước rau mã đề sẽ trị được bệnh viêm gan B đúng không, có cách nào để phòng bệnh cho vợ và con nhỏ? (Khang Duy, 35 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Mã đề (Plantago major L.) là cây thân thảo nhỏ, sống lâu năm, dễ trồng, thường mọc hoang ở Việt Nam. Lá mọc cụm ở gốc, hình bầu dục, có thể dùng ăn sống, nấu canh hoặc làm thuốc.

Theo y học cổ truyền, mã đề có vị ngọt, tính hàn, chứa nhiều chất chống viêm như flavonoid, glycoside, tanin... giúp lợi tiểu, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm gan, hạ men gan. Tuy nhiên, mã đề không thay thế thuốc điều trị viêm gan B, việc sử dụng quá nhiều có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đầy bụng, mất nước. Người bệnh viêm gan B cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng mã đề và tuân thủ phác đồ điều trị, tránh tự ý bỏ thuốc khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Người dân trồng cây mã đề để làm rau và dược liệu. Ảnh: Khánh Hòa

Viêm gan B do virus HBV gây ra, lây qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn và từ mẹ sang con. Bệnh chưa có thuốc đặc trị, nguy cơ lây trong gia đình.

Bạn nên đưa vợ và con đi xét nghiệm. Nếu đã nhiễm cần điều trị sớm, nếu chưa thì nên tiêm vaccine phòng ngừa.

Việt Nam có nhiều loại vaccine phòng viêm gan B cho trẻ em và người lớn gồm loại đơn và loại kết hợp phòng thêm viêm gan A. Trẻ sơ sinh cần tiêm trong 24 giờ đầu sau sinh, sau đó tiêm theo lịch vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1. Người lớn chưa tiêm cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm trước khi tiêm và tiêm nhắc lại khi kháng thể giảm.

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC