Uống nước ép lựu chữa sốt xuất huyết được không?

Tôi nghe nói uống nước ép lựu giúp tăng tiểu cầu, điều trị khỏi sốt xuất huyết đúng không? (Thúy Hà, 20 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Lựu tươi giàu vitamin C, sắt và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch. Một bé gái 9 tuổi bị sốt xuất huyết tại Ấn Độ đã phục hồi tốt sau khi được bổ sung nước ép lựu, nước chanh và nước dừa.

Tuy nhiên, nước ép lựu chỉ hỗ trợ dinh dưỡng, không thay thế điều trị y tế. Trường hợp có các dấu hiệu nặng như đau bụng vùng gan, lừ đừ, nôn nhiều, xuất huyết niêm mạc, tay chân lạnh... người dân cần nhập viện ngay. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng, tử vong.

Nước ép lựu giàu vitamin và khoáng chất, bổ máu và tăng cường hệ miễn dịch, giúp người bệnh sốt xuất huyết nhanh phục hồi. Ảnh minh họa: Vecteezy

Sốt xuất huyết do 4 type huyết thanh virus Den-1 đến Den-4 gây ra, một người có thể mắc đến 4 lần. Hiện Việt Nam có vaccine tiêm cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn, gồm hai mũi cách nhau 3 tháng. Phụ nữ nên hoàn thành lịch tiêm trước khi mang thai tốt nhất ba tháng, ít nhất một tháng. Vaccine giúp giảm hơn 80% nguy cơ mắc và tái mắc, giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, mọi người phòng sốt xuất huyết bằng cách chống muỗi đốt. Gia đình thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước sạch, thay nước bình hoa, chậu cảnh để tiêu diệt bọ gậy, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát, phát quang bụi rậm quanh nhà, đổ bỏ nước thừa đọng tránh cho muỗi trú ngụ, đẻ trứng; tập thói quen ngủ trong màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài sáng màu, bôi kem chống muỗi...

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC