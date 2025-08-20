Uống nước ép dứa có giảm mỡ máu?

Tôi thấy nhiều người uống nước ép dứa để giảm cân, ngăn ngừa rối loạn lipid máu, điều này có hiệu quả và nên uống nước ép dứa như thế nào cho tốt sức khỏe? (Mai, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Dứa là trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, mangan, chất xơ và enzyme bromelain, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Vitamin C và mangan nâng cao sức đề kháng, chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi lão hóa do ánh nắng, giảm nếp nhăn. Chất xơ và bromelain thúc đẩy nhu động ruột, ngăn táo bón, hỗ trợ tiêu hóa protein, đặc biệt khi kết hợp dứa với thịt, giúp thịt mềm, dễ tiêu, giảm hấp thu mỡ. Bromelain có đặc tính kháng viêm, giảm đau nhức do viêm khớp, thoái hóa khớp, giảm sưng, bầm tím sau chấn thương hoặc phẫu thuật.

Ngoài ra, loại quả này ít calo, giàu chất xơ, nước dứa tạo cảm giác no lâu, tăng thanh lọc độc tố, điều chỉnh chuyển hóa năng lượng, ngăn tích tụ chất béo.

Đến nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh khả năng làm giảm mỡ máu của dứa hay nước ép dứa, nhưng loại quả này rất có giá trị trong việc ngăn ngừa tích tụ chất béo trong cơ thể. Chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbonhydartes, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo, cũng là cách giúp cơ thể bớt hấp thu mỡ. Chất xơ cũng hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể và đem lại cho bạn cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Bạn nên lưu ý khi ăn dứa kể cả ép nước, cần cắt bỏ hết mắt vì có thể gây ngộ độc. Những người cao huyết áp nên hạn chế dùng nước ép dứa do dứa chứa nhiều đường. Người đau dạ dày nên tránh ăn dứa lúc đói vì axit và bromelain có thể gây kích ứng niêm mạc.

Ngoài ra, việc tiêu thụ quá nhiều dứa có thể gây rát miệng, tiêu chảy, nôn mửa, phát ban, tăng chảy máu, đặc biệt với người dùng thuốc chống đông máu, kháng sinh, trước hoặc sau phẫu thuật. Không uống quá nhiều nước ép dứa vì hấp thụ hàm lượng vitamin C cao có thể gây đau bụng, ợ nóng, sâu răng.

Nếu bạn đang có bệnh mạn tính, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về chế độ dinh dưỡng.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM