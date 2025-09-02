Uống nước cam hay nước dừa tốt hơn?

Uống nước cam, nước dừa có giúp ngừa mắc cảm cúm? Tôi cùng gia đình đi chơi lễ thì chọn loại nào uống sẽ tốt hơn? (Phùng Điệp, 20 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nước dừa giàu chất điện giải, enzym, cytokinin tự nhiên, không chứa chất béo và cholesterol. Loại nước này giúp giải khát, thanh nhiệt, lợi tiểu, cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Tuy nhiên, việc lạm dụng nước dừa dễ khiến cơ thể mất cân bằng điện giải và gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Còn nước cam có hàm lượng vitamin C cao, cùng chất chống oxy hóa và các khoáng chất giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm mệt mỏi khi mắc cúm. Song không nên uống nước cam khi đói, bị viêm loét dạ dày, tá tràng hay viêm tuyến tụy. Lý do là nước cam làm tăng axit trong dạ dày, gây chứng ợ nóng, khiến tình trạng viêm loét thêm trầm trọng.

Việc uống nước cam và nước dừa đều tốt cho sức khỏe, bên cạnh đó cũng có các yếu tố bất lợi nếu sử dụng không đúng cách. Do đó, bạn và gia đình đều có thể uống nước cam hay nước dừa khi đi chơi lễ nhưng nên vừa đủ, tránh uống khi đói bụng, hay nước đã ngậm hóa chất, bảo quản không đúng cách.

Hai loại nước trên không giúp phòng bệnh lây qua đường hô hấp, trong đó có cảm cúm. Cách phòng cúm hiệu quả nhất là tiêm vaccine.

Uống nước dừa và nước cam đều tốt cho sức khỏe, song không giúp ngăn ngừa mắc cảm cúm. Ảnh: Vecteezy

Việt Nam hiện có nhiều loại vaccine cúm dành cho trẻ em và người lớn. Trong đó, loại của Hàn Quốc, Pháp và Hà Lan tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, còn loại của Việt Nam tiêm cho người lớn từ 18 đến 60 tuổi. Với trẻ em từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi và chưa từng tiêm vaccine cúm trước đó, các bé cần tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần, tiêm nhắc lại một mũi hằng năm. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm một mũi, sau đó tiêm nhắc lại hằng năm.

Bên cạnh đó, khi đi chơi lễ, bạn và gia đình sẽ phải di chuyển đường dài, đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người... nguy cơ nhiễm bệnh cao. Do đó cần phòng bệnh bằng mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay, súc họng, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân, quan hệ tình dục an toàn để tránh nhiễm virus. Mọi người nên ăn đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước lọc, hạn chế ra ngoài trời nắng nóng hay mưa.

Virus cúm gây ra các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, ho cho người mắc. Bệnh có thể phục hồi sau 2-7 ngày và ho thường kéo dài hơn. Bệnh cũng có thể biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim, viêm màng não, suy hô hấp... Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi, người có bệnh nền tăng nguy cơ trở nặng khi mắc cúm.

Bác sĩ Phạm Đình Đông

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC