Uống một ly bia mỗi ngày có cải thiện sinh lý?

Tôi bị tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền", uống một ly bia có giúp tăng hưng phấn, cải thiện sinh lý không? (Nguyễn Hậu, 39 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Bia là đồ uống chứa cồn. Uống ít, thỉnh thoảng một lon (330ml) thường không gây hại, nhưng dùng thường xuyên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nghiên cứu cho thấy uống nhiều bia làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tim mạch, đột quỵ, tổn thương gan và ung thư. Ethanol trong bia chuyển hóa thành acetaldehyde là chất có thể phá hỏng DNA và gây ung thư gan, vú, miệng, hầu họng, thực quản.

Quan niệm uống bia hay rượu ngâm giúp tăng cường sinh lý là sai, chưa có nghiên cứu chứng minh. Cảm giác hưng phấn chỉ do hệ thần kinh bị kích thích; lạm dụng lâu dài gây hại sức khỏe, đặc biệt là tình dục. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống nhiều rượu bia dẫn đến rối loạn cương, rối loạn chức năng tình dục. Người say rượu bia cũng dễ mất kiểm soát, tăng nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV, viêm gan B, sùi mào gà...

Uống rượu bia không giúp tăng cường sinh lý, mà sẽ tăng nguy cơ mắc ung thư, bệnh dễ lây nhiễm qua đường tình dục. Ảnh: Vecteezy

Việc nam giới gặp tình trạng "chưa đến chợ đã hết tiền" có thể đến từ việc căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Bạn nên cải thiện bằng giữ tinh thần thoải mái, tham gia hoạt động thể thao, ngủ đủ giấc và cân đối lại thời gian làm việc.

Với các bệnh dễ lây qua đường tình dục, tiêm vaccine cũng là cách giúp phòng bệnh hiệu quả. Với bệnh sùi mào gà do virus HPV gây ra, hiện có hai vaccine phòng ngừa, gồm Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi, hiệu quả bảo vệ lên đến 90%. Ngoài phòng sùi mào gà, vaccine còn giúp phòng bệnh ung thư vùng hầu họng, ung thư vùng sinh dục do virus HPV gây ra cho nam giới. Những người đã nhiễm HPV vẫn nên tiêm vaccine để phòng các type virus còn lại.

Với bệnh viêm gan B dễ lây qua đường máu, từ mẹ sang con, quan hệ tình dục không an toàn có vaccine đơn và phối hợp phòng thêm viêm gan A. Người lớn cần tiêm đủ ba mũi trong 6 tháng, xét nghiệm kháng thể trước khi tiêm và tiêm nhắc lại khi kháng thể dưới mức bảo vệ.

BS.CKI Nguyễn Công Luận

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC