Uống mật ong ngâm hoa đu đủ đực có trị ho được không?

Bé nhà tôi ba tuổi, bị ho kéo dài nửa tháng nay, nghe nói dùng mật ong ngâm với hoa đu đủ đực uống giúp trị ho, bài thuốc này đúng không? (Thanh Thảo, 26 tuổi, Lạng Sơn)

Trả lời:

Theo nghiên cứu, thành phần của mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic và axit ascorbic, có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm đường hô hấp và ho, tăng cường miễn dịch. Còn hoa đu đủ đực có chứa vitamin A, B1, C, carbohydrate, protein, tannin, chất chống oxy hóa, khoáng chất. Loài hoa này được sử dụng trong nhiều bài thuốc Đông y, trong đó có chữa ho nhiều và kéo dài.

Bài thuốc mật ong ngâm hoa đu đủ đực đã được lưu truyền rộng rãi trong dân gian, song, việc sử dụng cần tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn. Lý do, mật ong có thành phần chính là đường glucose và fructose, có thể làm tăng lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, công dụng làm ẩm phổi và trị ho của mật ong phù hợp với người ho khan, song, không phù hợp với người bị ho có đờm. Trong khi hoa đu đủ đực có nhiều tác dụng phụ, đặc biệt với phụ nữ mang thai, trẻ em, người thể hàn, yếu hay bị lạnh bụng và tiêu chảy. Đã có trường hợp người lớn bị tăng men gan gấp 1.000 lần do tự ý sử dụng mật ong ngâm hoa đu đủ đực để cải thiện sức khỏe.

Cần tham khảo ý kiến chuyên môn của bác sĩ trước khi sử dụng mật ong ngâm hoa đu đủ đực. Ảnh: Vecteezy

Hiện nay, thời tiết mùa đông lạnh, khô là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh virus, vi khuẩn phát triển và tồn tại lâu hơn ngoài môi trường, trong khi hệ miễn dịch suy giảm khiến người dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, không khí bị ô nhiễm, nhiều bụi mịn cũng khiến hệ hô hấp bị tổn thương, gây ho. Vì vậy, nếu trẻ có dấu hiệu ho hơn hai tuần chưa khỏi, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Mọi người cũng nên phòng ngừa bệnh chủ động cho trẻ và cả gia đình, đặc biệt là bệnh đường hô hấp trong mùa đông lạnh bằng cách giữ ấm cơ thể, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thường xuyên rửa tay, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, uống đủ nước, vận động thể chất đều đặn... Đồng thời, tiêm vaccine để phòng bệnh.

Hiện nay, Việt Nam có nhiều loại vaccine giúp phòng các tác nhân gây bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, RSV, phế cầu, sởi, ho gà, não mô cầu... Các tác nhân này có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm não, nhiễm khuẩn huyết.

Đối với cúm, Việt Nam hiện có 4 loại vaccine tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tuổi chưa tiêm ngừa cần tiêm hai mũi, cách nhau một tháng. Trẻ từ 9 tuổi trở lên và người lớn tiêm một mũi. Vaccine cần tiêm nhắc mỗi năm để bổ sung kháng thể và cập nhật chủng cúm đang lưu hành.

Đối với RSV, vaccine hiện nay dành cho người từ 60 tuổi trở lên, có bệnh nền hoặc thai phụ từ tuần 24-36 của thai kỳ. Trẻ sơ sinh đến 24 tháng tuổi có thể tiêm kháng thể đơn dòng RSV do Sanofi đưa về.

Vaccine phế cầu hiện nay có 5 loại: phế cầu 10, phế cầu 13, phế cầu 15, phế cầu 20 và phế cầu 23. Lịch tiêm tùy theo độ tuổi và lịch sử chủng ngừa.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên lưu ý tiêm đầy đủ các vaccine phòng bệnh nguy hiểm khác cho trẻ và cả gia đình để bảo vệ sức khỏe.

Bác sĩ Đoàn Thị Khánh Châm

(Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC)