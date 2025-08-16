Uống gì để thận khỏe?

Nên chọn nước lọc, sữa thực vật, sữa ít béo, cà phê, trà xanh, nước ép, nước dừa, trà thảo mộc, nước chanh hoặc nước ép củ cải đường để hỗ trợ sức khỏe thận.

Thận của chúng ta là những bộ lọc nhỏ bận rộn, đào thải chất thải và duy trì cân bằng chất lỏng, vì vậy việc lựa chọn đồ uống phù hợp là vô cùng quan trọng.

Một số thức uống có thể hỗ trợ sức khỏe của thận, giúp thận dễ dàng thực hiện chức năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Cụ thể như sau:

Nước lọc

Không chỉ miễn phí và dễ kiếm, nước lọc còn là thức uống thân thiện nhất với thận. Nước giúp đào thải độc tố, hỗ trợ lưu thông máu và giảm nguy cơ sỏi thận. Đây là thức uống tốt nhất để giúp thận khỏe mạnh.

Tuy nhiên, duy trì đủ nước không có nghĩa là uống 8 cốc một cách mù quáng. Nhu cầu nước thay đổi tùy theo cơ thể, khí hậu và mức độ hoạt động. Điều độ là quan trọng nhất, ngay cả khi đó là nước lọc.

Sữa thực vật (không đường)

Nếu muốn nhâm nhi thứ gì đó làm dịu vị giác, đồng thời tăng cường sức khỏe thận thì các lựa chọn sữa thực vật là tốt nhất, đặc biệt nếu bạn đang theo dõi kali và photpho.

Sữa hạnh nhân hoặc sữa dừa không đường có hàm lượng kali và photpho thấp nên có thể tốt hơn cho thận so với sữa bò, đặc biệt trong giai đoạn đầu của bệnh thận.

Nước dừa cung cấp nước và có ít khoáng chất gây gánh nặng cho thận. Ảnh: Bùi Thủy

Sữa ít béo

Chứa nhiều canxi, vitamin D, magiê và kali, sữa bò ít béo có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận ở bệnh nhân CKD (bệnh thận mãn tính).

Tuy nhiên, sữa cũng chứa kali và photpho, vì vậy điều quan trọng là phải vừa phải.



Cà phê và trà xanh (nhẹ và không đường)

Nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Chỉ cần chú ý uống dưới ba tách mỗi ngày và tránh các loại có đường hoặc nhiều kem.

Không chỉ cà phê đen, trà xanh, giàu chất chống oxy hóa, có thể làm chậm tổn thương thận và có thể giúp ngăn ngừa sỏi, đặc biệt là khi tiêu thụ mà không có chất phụ gia.

Nước ép không đường

Một số loại nước ép, chẳng hạn như nước ép nam việt quất hoặc táo không đường, nếu uống vừa phải, có thể hỗ trợ sức khỏe đường tiết niệu và thận, đồng thời giúp ngăn ngừa UTI bằng cách ngăn chặn vi khuẩn. Chúng cũng cung cấp chất chống oxy hóa thân thiện với thận. Tuy nhiên, hãy chọn loại ít hoặc không đường để có sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Nước dừa và trà thảo mộc

Nước dừa cung cấp nước và có ít khoáng chất gây gánh nặng cho thận. Cùng với đó, trà thảo mộc, không chứa caffeine và chứa nhiều chất chống oxy hóa, là những lựa chọn nhẹ nhàng, cung cấp nước để tăng cường chức năng thận.

Nước chanh và nước ép củ cải đường (dùng thỉnh thoảng)

Nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận canxi oxalat nhờ hàm lượng citrat.

Nước ép củ cải đường có thể giúp hạ huyết áp, tốt cho sức khỏe thận, nhưng nó cũng chứa oxalat, có thể nguy hiểm cho những người dễ bị sỏi thận.

Mỹ Ý (Theo Times of India)