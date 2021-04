Uống bao nhiêu rượu sẽ viêm gan?

Đàn ông uống trên 160 g cồn tương đương nửa lít rượu gạo hoặc 4 lon bia mỗi ngày, trong 7 ngày liên tục, sẽ bị viêm gan, uống trong 8 năm thì 40% tiến triển thành xơ gan.

Bác sĩ Néang Reththa, khoa Tiêu hóa - Huyết học, Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, cho biết uống rượu nhiều và lâu ngày là nguyên nhân chính gây nên các bệnh gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan.

Rượu gây độc cho gan phụ thuộc nhiều yếu tố, quan trọng nhất là lượng cồn trong rượu. Lượng cồn càng nhiều, độc tính càng cao. Nồng độ cồn trong một số loại rượu lưu hành phổ biến như dòng whisky, voska, rượu gạo là 40%. Tức, mỗi 30 ml rượu có khoảng 10 g cồn. Cứ 100 ml rượu vang có khoảng 10 g cồn, nồng độ 4,8%, thì mỗi 250 ml bia chứa khoảng 10 g cồn.

Phụ nữ dễ bị tổn thương gan do rượu bia hơn nam giới. Nam giới uống trên 80 g cồn (tương đương 240 ml rượu gạo; hai lít bia) và nữ uống trên 60 g cồn (180 ml rượu gạo) mỗi ngày, uống liên tục 10 năm thì nguy cơ mắc xơ gan đến 12-15%.

"Ngày nào cũng uống rượu bia, nhất là khi đói khiến gan không có thời gian phục hồi. Gan nhiễm độc nhanh, thải độc chậm", bác sĩ Néang Reththa nói.

Đặc biệt, cơ địa người bẩm sinh thiếu enzym acetaldehyde dehydrogenase 2 (yếu tố bảo vệ gan) cũng góp phần làm cho gan bị tổn thương khi uống rượu quá liều, kéo dài. Thiếu hụt enzym này làm chất độc acetaldehyde sinh ra sau khi uống rượu bia bị ứ đọng, chậm được chuyển thành acetate. Dấu hiệu ở những người này là họ thường đỏ mặt khi uống đồ có cồn.

Rượu bia là thức uống không có lợi cho sức khỏe. Chúng là nguyên nhân trực tiếp gây nên hơn 30 bệnh lây nhiễm và 200 bệnh tật khác. Ảnh: Henryford.

Cơ chế sinh bệnh gan được bác sĩ lý giải: 70 đến 85% lượng rượu đưa vào cơ thể sẽ được hấp thu ở tá tràng và phần trên của ruột non. Chỉ có khoảng 20% được hấp thu bởi niêm mạc dạ dày. Rượu được hấp thu từ ruột sẽ theo tĩnh mạch cửa đến gan. Gan là cơ quan chuyển hóa rượu quan trọng nhất, hơn 90%. Phần còn lại sẽ được thải ra ngoài qua phổi và thận.

Người nghiện rượu thường bị nhiều bệnh gan cùng lúc, gồm nhiễm mỡ lẫn viêm gan và xơ gan, họ ít khi bị đơn lẻ một bệnh. Trong đó, gan nhiễm mỡ hay gặp nhất, chiếm trên 90%, là dấu hiệu báo trước viêm gan, xơ gan. Tuy nhiên, tình trạng gan nhiễm mỡ có thể hồi phục, hệ quả xấu sẽ không xảy ra khi bệnh nhân ngừng uống rượu.

Viêm gan do rượu có tỷ lệ thấp hơn và gặp ở người uống nhiều rượu, kéo dài. Bệnh nhân viêm gan do rượu sẽ tiến triển dần, từ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đến suy giảm chức năng gan. Biểu hiện điển hình gồm chán ăn, buồn nôn, nôn, khó chịu, sụt cân, đau bụng và vàng da. 50% người bệnh sẽ sốt cao tới 39 độ C. Viêm gan dẫn đến gan to và đau, có thể kèm to lách. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân có thể bị trướng cổ, phù, chảy máu và bệnh não gan.

Những triệu chứng này có thể giảm dần khi kiêng rượu. Tuy nhiên, việc uống rượu tái diễn cùng chế độ ăn kém dinh dưỡng dễ dẫn đến các đợt viêm gan cấp lặp đi lặp lại với các biểu hiện của gan mất bù, có thể dẫn tới tử vong.

"Cách duy nhất để phòng ngừa bệnh gan do rượu là không uống tất cả các loại rượu. Đối với trường hợp nghiện rượu, cần đến các trung tâm hỗ trợ cai nghiện", bác sĩ Néang Reththa nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng lưu ý người bệnh bị nhiễm virus viêm gan C càng nên tránh uống rượu để giảm nguy cơ viêm gan nặng hơn và xơ gan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từng cảnh báo "người Việt uống quá nhiều bia rượu". Thống kê năm 2017 cho thấy, trung bình một người Việt từ 15 tuổi trở lên uống 8,3 lít cồn nguyên chất mỗi năm, tương đương 21 lít rượu hoặc 170 lít bia. Tỷ lệ này nhiều hơn người Trung Quốc và gấp bốn lần người Singapore. Cũng trong năm 2017, người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu, tương đương 72 triệu lít cồn và gần 4,1 tỷ lít bia, tương đương với 161 triệu lít cồn.

WHO ước tính Việt Nam phải bỏ ra gần 26.000 tỷ đồng để điều trị 6 loại ung thư phổ biến liên quan đến rượu bia (gan, đại trực tràng, khoang miệng, dạ dày, vú, cổ tử cung). Ngoài ra, cần 50.000 tỷ đồng để giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông do rượu.

Thư Anh