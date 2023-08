Ứng viên mạnh tại Oscar 2024 dần lộ diện

"Oppenheimer" được dự đoán là ứng viên hàng đầu ở hạng mục Phim hay nhất và Nam chính xuất sắc Oscar 2024.

Variety dự đoán các ứng viên cho bảy hạng mục: Phim hay nhất, Nam chính xuất sắc, Nữ chính xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim hoạt hình hay nhất.

Phim hay nhất

Sau khi Dune 2 - ứng viên tiềm năng cho nhiều giải thưởng - bị lùi lịch chiếu đến tháng 3/2024 vì cuộc đình công ở Hollywood, Oppenheimer đứng trước cơ hội cao thắng Phim hay nhất. Tác phẩm nhận đánh giá cao từ giới phê bình với 93% "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes, 88 điểm Metacritic.

Phim xoay quanh cuộc đời của J. Robert Oppenheimer, người được coi là "cha đẻ" của bom nguyên tử. Thành công của phim đến từ màn trình diễn ấn tượng của dàn diễn viên và sự chăm chút kịch bản của Christopher Nolan.

Trailer 'Oppenheimer' Trailer "Oppenheimer". Video: Universal

Oppenheimer vẫn phải cạnh tranh với những phim gồm Past Lives (Celine Song đạo diễn) - kể về mối tình truyền kiếp, May December (Todd Haynes đạo diễn) - xoay quanh cuộc đời của diễn viên Elizabeth (Natalie Portman đóng) và Gracie (Julianne Moore đóng).

Past Lives đạt 98% trên Rotten Tomatoes, được đa phần giới chuyên môn nhận xét có kịch bản đáng yêu, thông minh, sâu sắc với nhiều khoảnh khắc ý nghĩa về tình yêu. Cây viết Guy Lodge cho biết May December kết hợp yếu tố hài hước và bi thương, mang đến suy ngẫm về ảnh hưởng của báo lá cải. Barbie có khả năng góp mặt vào danh sách, tuy nhiên Viện Hàn lâm ít khi bình chọn cho phim hài.

Danh sách đề cử có thể bao gồm tác phẩm sắp ra mắt như Killers of the Flower Moon (6/10), The Holdovers (10/11), Saltbur (24/11), Maestro (20/12), The Color Purple (23/12), Ferrari (25/12). Trong đó, Killers of the Flower Moon - phim mới của Leonardo DiCaprio do Martin Scorsese đạo diễn - sẽ là một trong ứng viên cạnh tranh hàng đầu.

Nam chính xuất sắc

Cillian Murphy là ứng viên hàng đầu cho giải Nam chính xuất sắc nhờ hóa thân Oppenheimer. Nhiều nhà phê bình nhận xét anh có màn thể hiện hoàn hảo khi miêu tả chân thực những tính cách phức tạp của nhân vật, ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất bằng ánh mắt. Dù vậy, trong các diễn viên từng đóng phim của Christopher Nolan, chỉ có Heath Ledger từng được đề cử và giành giải.

Leonardo DiCaprio (phải) đóng sát nhân hàng loạt bị đặc vụ FBI truy nã trong "Killers of the Flower Moon". Ảnh: Apple TV+

Những cái tên gồm Leonardo DiCaprio, Paul Giamatti (The Holdovers), Colman Domingo (Rustin), Barry Keoghan (Saltburn) hứa hẹn làm nên chuyện tại Oscar 2024 khi phim ra mắt.

Nữ chính xuất sắc

Diễn xuất của Natalie Portman (May December) hiện được đánh giá cao nhất. Cô cho người xem thấy quá trình kỳ công để trở thành diễn viên với lối diễn nhập tâm. Ứng viên "nặng ký" theo sau là Sandra Hüller (Anatomy of a Fall). Nhà phê bình Stephen A. Russell nói Sandra có lối diễn xuất thần khi lột tả hình ảnh người vợ có nhiều nỗi đau.

Bên cạnh Natalie Portman, Julianne Moore (phải) cũng có khả năng nhận đề cử Nữ chính xuất sắc cho vai diễn trong "May December". Ảnh: Gloria Sanchez Productions

Với vai chính Barbie, Margot Robbie có thể là người phụ nữ thứ hai góp mặt trong đề cử Nữ chính xuất sắc và Phim hay nhất cùng năm. Nhân vật Nora trong Past Lives có thể sẽ mang đến đề cử Nữ chính xuất sắc cho Greta Lee - nhờ thể hiện sự sâu sắc của tình yêu.

Các ứng viên tiềm năng sắp lộ diện là Carey Mulligan (Maestro), Fantasia Barrino (The Color Purple).

Nam phụ xuất sắc

Ryan Gosling có một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất sự nghiệp trong vai Ken (Barbie). Từng hai lần được đề cử Oscar với Half Nelson (2006) và La La Land (2016), Ryan Gosling là đối thủ đáng gờm trên đường đua Nam phụ xuất sắc. Một số chuyên gia nhận định anh cũng có khả năng lọt vào đề cử Nam chính xuất sắc nếu anh tranh giải.

Lewis Strauss (Oppenheimer) có thể giúp Robert Downey Jr nhận đề cử Oscar thứ ba. Robert khắc họa tốt vẻ ngoài tri thức đối lập nội tâm tính toán, ghen tị của ủy viên sáng lập của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử năm 1947, tạo nên một đối trọng với Cillian Murphy - kẻ nóng, người lạnh.

Robert Downey Jr gây ấn tượng với vai Lewis Strauss trong tuyến truyện về phiên điều trần, có phần hình ảnh kể với tông màu đen trắng. Ảnh:Universal

Những ứng viên tiềm năng sau đó là Charles Melton (May December), John Magaro (Past Lives), Glenn Howerton (BlackBerry), Chris Messina (Air).

Nữ phụ xuất sắc

Theo Variety, dù tranh giải Nữ phụ hay Nữ chính xuất sắc, Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) chắc chắn sẽ nhận được đề cử. Cô có diễn xuất nhập tâm, khắc họa tâm tư người phụ nữ bị nhóm đàn ông giàu lòng tham và quyền lực giết chết gia đình.

Khi phim kết thúc ở Cannes, những tiếng hô lớn nhất hướng về Lily Gladstone trong vai Mollie Burkhart. Ảnh: Apple TV+

America Ferrera có một năm thành công nhờ hai vai diễn trong Dumb Money và Barbie. Emily Blunt từng được đề cử Quả Cầu Vàng cho The Devil Wears Prada (2005), Mary Poppins Returns (2018) và giành giải SAG trong A Quiet Place (2018), cô có khả năng cao góp mặt tại Oscar 2024 trong vai Kitty Oppenheimer. Cô thể hiện tốt nhiều sắc thái: Lạnh lùng, cương nghị, thất vọng, giận dữ.

Các ứng viên sắp lộ diện có thể kể tới Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers), Penélope Cruz (Ferrari).

Đạo diễn xuất sắc

Tranh giải Đạo diễn xuất sắc dự kiến có những "bậc thầy điện ảnh" như Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Christopher Nolan (Oppenheimer) và Michael Mann (Ferrari).

Những đạo diễn nữ như Greta Gerwig (Barbie) hay Emerald Fennell (Emerald Fennel) cũng có khả năng tham gia đường đua. Nếu Greta Gerwig tranh giải, cô sẽ thành người phụ nữ thứ hai được đề cử hai lần, sau Jane Campion.

Phim hoạt hình hay nhất

Đứng đầu danh sách là Spider-Man: Across the Spider-Verse - phần tiếp theo của bộ phim đoạt giải Oscar 2018. Tác phẩm nhận "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình với 95% trên Rotten Tomatoes, sớm được yêu thích nhất trong cuộc đua. Nhà phê bình Lee Zumpe cho biết phim có tính nghệ thuật cao, câu chuyện đầy cảm xúc từ hài hước, vui tươi cho đến những pha hành động mãn nhãn.

Trailer 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' Trailer "Spider-Man: Across the Spider-Verse". Video: CGV

Elemental cũng là ứng viên mạnh, được giới chuyên môn nhận xét có chủ đề hợp thời. Walt Disney từng nhiều lần thắng giải với Beauty and the Beast (1991), Up (2009), Toy Story 3 (2010)

Theo Variety, dù nhận nhiều ý kiến trái chiều, The Super Mario Bros. Movie vẫn có khả năng được đề cử. Sau thành công với Guillermo del Toro's Pinocchio năm ngoái, Netflix sắp mang tới một ứng viên tiềm năng khác là Chicken Run: Dawn of the Nugget (15/12). The Boy and the Heron của nhà làm phim Hayao Miyazaki được kỳ vọng lớn, sẽ chiếu tại Liên hoan phim Toronto (7-17/9).

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 sẽ được tổ chức vào chủ nhật ngày 10/3/2024, hạn cuối nộp hồ sơ dự thi cho các hạng mục là ngày 18/11. Việc bình chọn cho danh sách rút gọn sẽ bắt đầu ngày 18/12 và công bố kết quả ngày 21/12. Thời gian bỏ phiếu cho danh sách chính thức diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16/1/2024, công bố đề cử ngày 23/1 cùng năm.

Thanh Giang (theo Variety)