Phim mới của Leonardo DiCaprio dài gần bốn giờ

"Killers Of The Flower Moon" - phim mới của Leonardo DiCaprio do Martin Scorsese đạo diễn - sẽ có thời lượng khoảng bốn giờ.

Theo NME, nhiều người hâm mộ không hài lòng với việc phim quá dài. Một khán giả viết trên Twitter: "Là một fan lâu năm của đạo diễn Martin Scorsese và Leo, tôi rất háo hức khi nghe về dự án. Tuy nhiên, thời lượng phim khiến tôi lo lắng. Tôi cũng thích phim dài nhưng không phải điều đó lúc nào cũng tốt. Đôi khi, nó ảnh hưởng tới trải nghiệm của người xem".

Leonardo DiCaprio (phải) và Lily Gladstone trong "Killers Of The Flower Moon". Ảnh: GQ

Một khán giả khác đề xuất: "Martin Scorsese nên nghĩ đến việc làm phim nhiều phần để có thời lượng ngắn hơn. Tôi gần như chắc chắn không xem dự án này tại rạp. Nó quá dài".

Killers Of The Flower Moon dự kiến ra mắt tại liên hoan phim Cannes vào tháng 5, phát hành tại Mỹ vào cuối năm. Bộ phim do Martin Scorsese đạo diễn, quy tụ dàn sao như Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone. Nhà làm phim gốc Italy được Hollywood kính trọng vì cho ra đời nhiều tác phẩm đột phá như Taxi Driver, Goodfellas, The Aviator... Ông từng 14 lần được đề cử Oscar và giành tượng vàng Thành tựu về đạo diễn cho phim The Departed năm 2007.

Leonardo DiCaprio (trái) từng nhiều lần đóng phim của Martin Scorsese. Ảnh: AP

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của David Grann - The Osage Murders and the Birth of the FBI. Eric Roth - người phụ trách kịch bản - từng đoạt giải Oscar với hai phim Forrest Gump và The Curious Case of Benjamin Button. Phim có kinh phí 200 triệu USD, do Apple TV+ đầu tư sản xuất. Tatiana Siegel - cây viết của Hollywood Reporter - cho biết: "Đây là dạng phim không bao giờ được các hãng lớn đầu tư nếu không có sự xuất hiện của Leo".

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, có vai diễn đầu tiên khi 17 tuổi. Với vẻ điển trai, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). DiCaprio được xem là "bảo chứng" cho các dự án, phim của anh kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp.

Bốn tác phẩm gần nhất Leo đóng chính đều được đề cử Oscar Phim hay nhất. The Revenant (2015) không dễ xem với đa phần khán giả nhưng vẫn thu về hơn 532 triệu USD - thành tích ấn tượng ngang những "bom tấn" giải trí đình đám tại Hollywood. Năm 2016, Leonardo DiCaprio nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn trước đó.

Don't Look Up Teaser "Don't Look Up" - phim gần nhất của Leonardo DiCaprio phát hành năm 2021. Video: Netflix

Đạt Phan