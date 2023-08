Đạo diễn, diễn viên Bradley Cooper bị chỉ trích vì gắn mũi giả để đóng vai nhạc trưởng gốc Do Thái Leonard Bernstein trong phim "Maestro".

Trong trailer Netflix phát hành hôm 15/8, tạo hình nhân vật Leonard Bernstein (Bradley Cooper) với chiếc mũi cao và to gây chú ý. Một số khán giả gọi màn hóa thân của tài tử là Jewface (thuật ngữ chỉ sự miêu tả rập khuôn hoặc không trung thực về người Do Thái, có từ cuối những năm 1800).

Trailer 'Maestro' Trailer phim "Maestro". Video: Netflix

Diễn viên Tracy-Ann Oberman - được biết đến trong phim Friday Night Dinner (2011), Toast of London (2012) - viết trên Instagram: "Đối với tôi và nhiều người khác, Cooper phải đeo mũi giả giống với việc diễn viên da trắng phải hóa trang thành người da màu".

Cô còn đề cập đến vai diễn của Cooper trong vở kịch The Elephant Man năm 2004, cho rằng tài tử hoàn thành tốt màn hóa thân thành nhân vật bị khuyết tật khi không dùng bộ phận nhân tạo. Do đó, Oberman nghĩ diễn viên vẫn có thể nhập vai Leonard Bernstein mà không cần chiếc mũi giả.

Hồi cuối tháng 5, khi nhà phát hành tung ảnh first look của phim, cây bút Daniel Fienberg của The Hollywood Reporter cho rằng tác phẩm của Cooper là "màn hóa trang thành người dân tộc". Fienberg viết trên Twitter: "Cần bao nhiêu kg nhựa latex để biến Bradley Cooper thành một ông già Do Thái?".

Tuy nhiên, các con của nhạc trưởng Berstein ủng hộ quyết định hóa trang của tài tử. Họ viết trên Twitter: "Chúng tôi đau lòng khi thấy mọi người có sự hiểu lầm về những nỗ lực của nghệ sĩ. Bradley đã trang điểm để cho thấy sự tương đồng giữa vai diễn và thực tế".

Leonard Bernstein (1918-1990) là nhà soạn nhạc Mỹ, sinh ra trong gia đình nhập cư người Do Thái. Ông được New York Times đánh giá là một trong những nhạc sĩ tài năng và thành công nhất ở Mỹ. Nghệ sĩ từng chỉ huy dàn nhạc New York Philharmonic, nổi tiếng với các tác phẩm West Side Story, Candide và On the Town.

Tạo hình của Bradley Cooper trong phim "Maestro". Ảnh: Netflix

Trước đó, một số nghệ sĩ từng gây phản ứng tiêu cực khi đóng vai người Do Thái. Năm ngoái, Helen Mirren vướng vào một cuộc tranh cãi khi hóa thân cựu Thủ tướng Israel Golda Meir trong phim Golda. Theo Jewish Chronicle, diễn viên Maureen Lipman không đồng ý với việc Mirren tham gia phim "vì không có tinh thần Do Thái".

Maestro là phim thứ hai của Bradley Cooper trong vai trò đạo diễn, tranh giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice. Nội dung về tình yêu giữa nhạc trưởng, nghệ sĩ dương cầm người Mỹ và Felicia Montealegre (Carey Mulligan) từ lần đầu gặp nhau tại một bữa tiệc năm 1946 đến cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm. Bên cạnh đó, tác phẩm còn hé lộ cuộc tình đồng giới của Bernstein.

Đội ngũ sản xuất đều là tên tuổi "nặng ký" trong làng điện ảnh, gồm Steven Spielberg, Martin Scorsese và Todd Phillips. Harper's Bazaar nhận xét Cooper ứng viên hàng đầu cho giải Nam chính xuất sắc Oscar năm sau.

Bradley Cooper, 48 tuổi, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Anh là đạo diễn kiêm diễn viên của A Star is Born (2018), góp mặt trong nhiều bom tấn như The Hangover (2009), American Sniper (2014). Hơn 20 năm trong nghề, tài tử đoạt nhiều giải thưởng như Grammy hay BAFTA. Năm 2015, tạp chí Time xếp anh vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới.

Quế Chi (theo Variety)